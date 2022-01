SentinelOne è Best Innovator per SE Labs

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, è stata nominata Best Innovator nel report annuale 2021 di SE Labs.

Come dichiarato in una nota ufficiale da Simon Edwards, Chief Executive Officer di SE Labs: «Collaborando con i principali vendor di sicurezza, SE Labs conosce tutte le caratteristiche che una soluzione di valore deve possedere e quali vendor sono in grado di soddisfare concretamente i propri clienti. Sono entusiasta di poter premiare SentinelOne per l’innovazione che ha introdotto nel mondo della cybersecurity nell’ultimo anno».

Gli awards annuali di SE Labs si basano sulla combinazione di sondaggi pubblici, valutazioni private e feedback dei clienti per facilitare la scelta di soluzioni e servizi di sicurezza migliori. SentinelOne è stata premiata per il suo impegno costante nel perfezionare la propria tecnologia automatizzata, offrendo innovazione e velocità, e plasmando il mercato degli endpoint.

La sua piattaforma Singularity XDR integra funzionalità di prevenzione, rilevamento e risposta su endpoint, container, carichi di lavoro cloud e dispositivi IoT in un’unica soluzione autonoma. In particolare, aiuta a proteggere le più grandi aziende internazionali dai cyberattacchi, attraverso una tecnologia AI-powered senza richiedere l’intervento umano.

Per Raj Rajamani, Chief Product Officer di SentinelOne: «Mancano persone qualificate in grado di gestire adeguatamente le soluzioni di sicurezza informatica. È necessario adottare una tecnologia capace di prevenire, rilevare e rispondere autonomamente a qualsiasi tipo di attacco. La nostra piattaforma Singularity XDR consente alle imprese moderne di agire in tempo reale, sfruttando automazione, scalabilità e velocità, caratteristiche peculiari dell’XDR di SentinelOne».

L’anno scorso, l’azienda è stata nominata Best New Endpoint nel report annuale 2020 di SE Labs.