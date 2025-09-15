Distribuzione elettrica: le nuove dinamiche dell’IT moderno

L’evoluzione della distribuzione elettrica riflette una trasformazione più ampia dell’infrastruttura IT: da sistema tecnico di supporto a componente strategica per la continuità e l’efficienza operativa.

In questo scenario, Anna D'Amicis, Rack Power Distribution Unit Product Manager di Vertiv, sottolinea l'importanza di disporre di soluzioni semplici, affidabili e scalabili per rispondere non solo alle esigenze odierne, ma per prepararsi in modo flessibile anche alle sfide future, dalle crescenti richieste energetiche all'integrazione con ambienti automatizzati e interconnessi.

Distribuzione dell’alimentazione: come cambia l’infrastruttura nei nuovi ecosistemi IT

Nel contesto di una trasformazione digitale sempre più diffusa, la distribuzione dell’energia elettrica sta guadagnando un ruolo strategico anche al di fuori del tradizionale data center. La crescente presenza di dispositivi connessi, l’adozione di modelli di lavoro ibridi, l’espansione dell’edge computing e la digitalizzazione di ambienti industriali e professionali stanno modificando profondamente le esigenze infrastrutturali. Di conseguenza, si fa strada la necessità di soluzioni di alimentazione affidabili, flessibili e facilmente integrabili in contesti distribuiti, spesso eterogenei.

Dai data center agli ambienti distribuiti

Negli ultimi anni, le tecnologie per la distribuzione elettrica, in particolare le rPDU (rack Power Distribution Unit), hanno dovuto adattarsi a scenari molto più diversificati rispetto al passato. Non si parla più solo di grandi sale server, ma anche di piccoli locali tecnici, nodi Edge computing e ambienti industriali automatizzati dove la continuità operativa è essenziale. In questi contesti, la disponibilità di energia deve essere supportata per dispositivi molto diversi: router, switch, server, sistemi di controllo, dispositivi di monitoraggio o impianti produttivi automatizzati.

Il fabbisogno non è solo in termini di potenza, ma anche di visibilità sui consumi, gestione remota, capacità di intervento proattivo e compatibilità con sistemi di monitoraggio centralizzati.

Un’evoluzione guidata dall’integrazione

L’innovazione nel settore della distribuzione dell’alimentazione elettrica si concentra oggi su tre direttrici principali: efficienza, scalabilità e semplicità di gestione. Le soluzioni più recenti adottano formati sempre più compatti, funzionalità modulari e un design orientato alla standardizzazione, per facilitare l’integrazione in ambienti IT, industriali e professionali.

Per rispondere prontamente alle diverse esigenze del mercato, Vertiv ha ampliato significativamente il portfolio di rPDU, includendo un’estesa gamma di soluzioni, oggi disponibili anche in configurazioni ad alto amperaggio e versioni mid-range cost-effective, quali:

Basic : soluzioni essenziali, ideali per la distribuzione primaria dell’alimentazione in rack IT o ambienti edge.

: soluzioni essenziali, ideali per la distribuzione primaria dell’alimentazione in rack IT o ambienti edge. Monitored : dotate di strumenti per il monitoraggio locale e remoto, utili per ottimizzare l’efficienza energetica.

: dotate di strumenti per il monitoraggio locale e remoto, utili per ottimizzare l’efficienza energetica. Switched: consentono la gestione individuale delle prese e offrono visibilità avanzata sui consumi, spesso integrabili con software di supervisione.

L’espansione del portfolio standard permette di offrire tempi di risposta più rapidi e maggiore flessibilità nella scelta, adattandosi a diverse esigenze operative e di budget.

Il ruolo del canale in un mercato in trasformazione

Per il canale IT, queste evoluzioni rappresentano un’opportunità importante. Da un lato c’è la possibilità di ampliare l’offerta verso settori in cui la digitalizzazione richiede nuove competenze infrastrutturali (come la manifattura, la sanità o il retail). Dall’altro, strumenti sempre più semplici da installare e gestire permettono di proporre soluzioni a valore aggiunto anche a clienti con risorse tecniche limitate.

La disponibilità di soluzioni modulari, preconfigurate o facilmente integrabili con altri elementi dell’infrastruttura (UPS, cooling, software di gestione) permette agli operatori di canale di proporre soluzioni complete, ottimizzate per esigenze specifiche, migliorando il time-to-market e semplificando la fase di implementazione.

Efficienza e controllo dei costi

Oltre alla componente tecnica, non va trascurato l’aspetto economico: in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità e all’ottimizzazione dei consumi, la capacità di monitorare in modo preciso l’utilizzo dell’energia è sempre più centrale. Le nuove rPDU con funzionalità di metering e controllo remoto rappresentano uno strumento utile non solo per supportare la disponibilità energetica, ma anche per rendere visibili sprechi, inefficienze o situazioni a rischio.

Verso un’infrastruttura sempre più consapevole

L’evoluzione della distribuzione elettrica riflette una trasformazione più ampia dell’infrastruttura IT: da sistema tecnico di supporto a componente strategica per la continuità e l’efficienza operativa. In questo scenario, disporre di soluzioni semplici, affidabili e scalabili consente non solo di rispondere alle esigenze odierne, ma anche di prepararsi in modo flessibile alle sfide future, dalle crescenti richieste energetiche all’integrazione con ambienti automatizzati e interconnessi. Una consapevolezza che, sempre più spesso, parte proprio dalla gestione dell’energia.

di Anna D’Amicis, Rack Power Distribution Unit Product Manager di Vertiv