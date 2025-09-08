Vertiv PowerIT rack PDU: disponibili nuovi modelli per Nord America e EMEA

Vertiv, specialista mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato le nuove Vertiv PowerIT rack power distribution unit (PDU), un ampliamento della gamma di prodotti Vertiv PowerIT. Questi modelli sono progettati per soddisfare le crescenti esigenze di alimentazione dei workload ad alta intensità di dati, tra cui l’intelligenza artificiale e l’high-performance computing (HPC). Offrono una gestione avanzata dell’alimentazione, configurazioni flessibili e componenti interni migliorati per una maggiore affidabilità, consentendo ai data center una scalabilità continua dell’alimentazione in risposta alle crescenti esigenze IT. I modelli basic, monitored e switched sono già disponibili in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Con i rack che supportano sempre più spesso densità di potenza superiori a 25 kW, gli operatori dei data center necessitano di soluzioni di distribuzione dell’alimentazione affidabili e ad alta capacità, in grado di bilanciare i carichi e gestire in modo efficiente i requisiti elettrici indispensabili. Le Rack PDU Vertiv PowerIT utilizzano la distribuzione dell’alimentazione trifase sia in configurazione 208V Delta (comunemente utilizzata in Nord America) sia in configurazione 240/415V WYE (tipica dell’area EMEA e di altri mercati internazionali), un approccio capace di ripartire uniformemente il carico elettrico tra più fasi, riducendo il potenziale rischio di sovraccarico dei circuiti, stabilizzando la tensione e migliorando l’affidabilità.

Caratteristiche principali dei muovi Vertiv PowerIT rack PDU

Vertiv PowerIT rack PDU fornisce dati precisi sull’utilizzo dell’energia in real-time per supportare una gestione ottimizzata dell’energia nei modelli monitored e switched. Progettata per garantire prestazioni elevate, le unità rack PDU funzionano in modo affidabile a temperature fino a 60°C (140°F) e in condizioni ambientali fino al 95% di umidità, garantendo prestazioni costanti e adattabilità anche negli ambienti di data center più esigenti e ad alta densità. Le versioni switched offrono un controllo remoto a livello delle prese, una regolazione rapida dell’installazione e una maggiore protezione dei carichi IT critici. I modelli monitored sono dotati della funzione di sicurezza Secure Boot, con un dispositivo di sicurezza hardware proprietario di Vertiv, che protegge l’integrità del firmware della scheda di rete impedendo modifiche non autorizzate. Grazie alle opzioni “configure-to-order” e “engineered-to-order”, i clienti possono adattare le unità rack PDU alle esigenze specifiche, selezionando le configurazioni delle prese, i modelli di input e i colori degli chassis.

Vertiv PowerIT rack PDU sono disponibili con il programma Vertiv Distribution Assurance Package, che offre una copertura completa per sette anni, interventi di emergenza 24/7, supporto in loco e da remoto e servizi professionali di installazione per supportare l’affidabilità continua e massimizzare i tempi di attività.

Per ulteriori informazioni su Vertiv PowerIT rack PDU o sull’intero portfolio di soluzioni di gestione dell’alimentazione e di thermal management end-to-end di Vertiv, consultare Vertiv.com. Per scegliere la rack PDU più adatta alla singola applicazione, consultare Vertiv rPDU Finder.

Dichiarazioni

“La progressiva adozione di applicazioni AI e HPC sta determinando una domanda di energia senza precedenti nei data center. Vertiv PowerIT rack PDU dimostra il nostro impegno nel soddisfare queste esigenze in evoluzione con un portfolio end-to-end“, ha dichiarato Andrea Ferro, VP power & IT systems di Vertiv in EMEA. “Fornendo soluzioni specificamente progettate per l’elaborazione ad alta densità, consentiamo ai nostri clienti in EMEA e a livello globale di ampliare in modo efficiente la propria infrastruttura di alimentazione, mantenendo l’affidabilità e la flessibilità necessarie per i data center di nuova generazione“.