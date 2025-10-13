Durst presenta P5 500 TEX iSUB a Viscom 2025

Anche quest’anno Durst ha confermato il proprio ruolo di protagonista del Large Format Printing a Viscom, dove ha presentato P5 500 TEX iSUB e P5 X, due soluzioni all’avanguardia dell’ormai celebre famiglia P5 che incarnano l’evoluzione tecnologica e la visione produttiva del Gruppo, all’insegna del motto Production Excellence 360°.

Un successo confermato anche dal fatto che entrambi i sistemi esposti a Viscom sono già stati venduti e installati subito dopo la fiera, a dimostrazione della fiducia che il mercato italiano continua a riporre nelle soluzioni del brand altoatesino.

Bafa Group è la prima ad aver installato la Durst P5 500 TEX iSUB

A mettere a segno la prima installazione italiana di P5 500 TEX iSUB è stato Bafa Group, che fa il suo ingresso nel mondo Durst puntando su una tecnologia di ultima generazione capace di ampliare in modo significativo l’offerta del gruppo emiliano. Grazie alla tecnologia water-based e al fissaggio in linea, P5 500 TEX iSUB è progettata per la produzione tessile superwide fino a 5,2 metri, coniugando qualità cromatica e sostenibilità, due valori centrali che hanno determinato la scelta di Bafa Group.

“Siamo entusiasti di aver introdotto in azienda il nostro primo sistema Durst. Con P5 500 TEX iSUB possiamo realizzare internamente stampe su tessuto fino a 5 metri, con qualità sublimatica e massima versatilità, incrementando la gamma di servizi rivolti ad allestitori e clienti della comunicazione visiva di grande formato”, ha spiegato Thomas Rasis di Bafa Group.

Dal Duca Print sceglie la P5 X

A pochi giorni dalla conclusione della fiera è stata ultimata l’installazione di P5 X presso la nuova sede produttiva di Del Duca Print alle porte di Milano.

“Da sempre crediamo che l’innovazione sia l’unico modo per crescere. Per questo abbiamo scelto di investire nella flatbed universale firmata Durst, una delle tecnologie più avanzate al mondo per la comunicazione visiva”, ha dichiarato Sebastiano Del Duca, Amministratore Unico dell’azienda.

Ideata per coniugare precisione e produttività, P5 X è utilizzabile anche in modalità roll-to-roll e definisce nuovi standard in termini di versatilità applicativa per il settore della visual communication, delle decorazioni di grande formato e del packaging. Un’installazione che consolida ulteriormente la collaborazione tra Durst e Del Duca Print, che solo pochi mesi fa aveva rinnovato il proprio parco macchine con due P5 350 HS, rafforzando un legame di fiducia ormai ventennale.

Dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti della quantità dei visitatori che hanno animato il nostro stand durante i tre giorni della kermesse e dell’interesse dimostrato per i nostri sistemi di stampa”, commenta Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst Group. “In particolare, l’anteprima italiana di P5 500 TEX iSUB ha suscitato grande curiosità, con numerosi progetti concreti scaturiti proprio dagli incontri effettuati in fiera, così come era avvenuto in occasione della presentazione mondiale a FESPA 2025. Anche P5 X continua a richiamare nuovi clienti che apprezzano la versatilità applicativa e le prestazioni offerte dalla nostra esclusiva flatbed”.