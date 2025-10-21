ECC500: la telecamera AI con riconoscimento facciale in real-time

EnGenius Technologies, specialista globale nelle soluzioni di connettività avanzata e reti Cloud, presenta la telecamera AI ECC500: una soluzione Smart da 8 megapixel, progettata per offrire prestazioni elevate nella videosorveglianza di nuova generazione.

Pensata per il riconoscimento e l’analisi avanzata degli eventi tramite intelligenza artificiale di ultima generazione, la ECC500 garantisce un livello di sicurezza più efficiente, proattivo e flessibile, con una scalabilità di livello Enterprise, ideale per ambienti complessi e dinamici.

Analisi in tempo reale grazie alla potente elaborazione Edge della Engenius ECC500

Integrando l’intelligenza artificiale sia a livello locale che nel Cloud, la ECC500 sfrutta modelli di apprendimento avanzato basati sull’architettura “Transformer“, superando i limiti delle tradizionali analisi visive.

Questa tecnologia permette un riconoscimento estremamente accurato di volti, targhe e oggetti, con una comprensione del contesto superiore, anche in condizioni ambientali complesse o difficili da interpretare.

Grazie alla potente elaborazione Edge, la ECC500 è in grado di eseguire analisi in tempo reale senza necessità di server esterni, riducendo latenza e aumentando l’affidabilità.

Il suo design Cloud-native consente una scalabilità fluida e continua, perfettamente allineata con le esigenze in continua evoluzione delle aziende moderne.

Face Tracking con la Timeline di EnGenius Cloud

Grazie all’integrazione della ECC500 nell’ecosistema Cloud, EnGenius mette a disposizione delle imprese una soluzione di videosorveglianza avanzata e intelligente, arricchita da sofisticate funzionalità di riconoscimento facciale come la funzione Cloud Timeline che consente ai team di sicurezza di:

Individuare con precisione il momento e il luogo in cui una persona è stata rilevata.

in cui una persona è stata rilevata. Correlare le sue apparizioni su più telecamere e in aree diverse.

su più telecamere e in aree diverse. Ricostruire in modo dettagliato il percorso cronologico dei movimenti a fini investigativi o di monitoraggio.

Questa funzione innovativa ottimizza le attività di ricerca, riducendo significativamente tempi e complessità associati alle analisi tradizionali.

Elimina le incertezze e consente agli operatori di tracciare e verificare rapidamente i movimenti con elevata precisione ed efficienza.

ECC500: riconoscimento targhe per una gestione più intelligente del traffico

La nuova funzione LPR (riconoscimento targhe) della telecamera ECC500 rivoluziona il modo in cui gli enti responsabili della sicurezza urbana controllano il traffico e gli spazi pubblici.

Grazie a EnGenius ECC500, forze dell’ordine e operatori della pianificazione urbana possono usufruire di una soluzione scalabile e basata su Cloud, perfetta per una gestione più efficiente del traffico e per migliorare la sicurezza stradale.

Riconoscendo e acquisendo volti e targhe in tempo reale, la ECC500 supporta:

Controllo automatizzato delle violazioni del codice stradale (es. eccesso di velocità, parcheggio in aree vietate, accessi non autorizzati).

delle violazioni del codice stradale (es. eccesso di velocità, parcheggio in aree vietate, accessi non autorizzati). Monitoraggio avanzato del flusso del traffico grazie alla raccolta automatica dei dati.

del flusso del traffico grazie alla raccolta automatica dei dati. Maggiore sicurezza pubblica attraverso l’identificazione accurata di veicoli sospetti o non autorizzati.

attraverso l’identificazione accurata di veicoli sospetti o non autorizzati. Ricerca di volti o targhe in pochi secondi su tutte le implementazioni.

in pochi secondi su tutte le implementazioni. Visualizzazione e gestione remota dei flussi video, ovunque e in qualsiasi momento.

dei flussi video, ovunque e in qualsiasi momento. Transizione fluida da reti di piccole dimensioni a reti aziendali grazie a una gestione Cloud centralizzata e a prestazioni scalabili.

Con la nuova telecamera ECC500, EnGenius amplia il proprio ecosistema Cloud, offrendo soluzioni potenti e versatili adatte a imprese di ogni dimensione, facilmente integrabili sia con dispositivi EnGenius che con sistemi di terze parti.

Dichiarazioni

“EnGenius ECC500 è stata ideata per una nuova era di videosorveglianza intelligente”, ha dichiarato Paolo Ciavardini, Country Manager di EnGenius Networks Italia. “Grazie all’elaborazione AI di livello Transformer, al tracciamento dei volti basato su Timeline e al riconoscimento targhe in tempo reale, i nostri clienti ottengono informazioni più rapide e accurate, una maggiore efficacia nell’applicazione delle norme e la possibilità di gestire la sicurezza come mai prima d’ora”.