EnergyCore: i nuovi cabinet Vertiv, completamente assemblati

Per rispondere all’impellente necessità di soluzioni che supportino l’elaborazione ad alta densità in infrastrutture di data center sempre più congestionate, Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato i cabinet per batterie Vertiv EnergyCore. Assemblati in fabbrica con moduli di batterie LFP (litio-ferro-fosfato) e con il sistema di gestione delle batterie alimentato internamente da Vertiv, i cabinet Vertiv EnergyCore sono disponibili a livello globale e sono compatibili con la maggior parte dei gruppi continuità (UPS) trifase di Vertiv più recenti e preesistenti, compreso il Vertiv Trinergy appena presentato al mercato.

Caratteristiche dei nuovi Vertiv EnergyCore

Gli armadi batterie EnergyCore di Vertiv sono ottimizzati per un tempo di autonomia di cinque minuti a fine vita a 263kWb per ogni cabinet compatto da 24” (600mm) di larghezza e operano in un ampio intervallo di temperature, rendendoli adatti ad ambienti ad alta densità. Le batterie al litio sono più compatte e leggere delle soluzioni alternative VRLA, consentendo agli utenti di installare un numero inferiore di armadi batterie nella maggior parte delle applicazioni. La presenza di uno snodo interno a due fori elimina la necessità di una scatola di derivazione e il cabinet non richiede un cablaggio di controllo esterno in loco, riducendo così tempi e costi di installazione rispetto al tradizionale assemblaggio in loco. I cabinet sono dotati dell’intuitivo display HMI interattivo touch screen di Vertiv, che fornisce visibilità e controllo del cabinet, del sistema operativo e delle batterie installate.

Il sistema integrato di gestione delle batterie è alimentato dalle batterie Vertiv EnergyCore, eliminando la necessità di una fonte di alimentazione esterna e semplificandone l’installazione. Fornisce una memoria dati a circuito chiuso che tiene traccia delle prestazioni nei cicli di carico-scarico della batteria, degli interventi di manutenzione e consente di ottenere report accurati sul suo funzionamento che possono essere utilizzati per l’assistenza in garanzia e per l’analisi predittiva. Il monitoraggio remoto della batteria è disponibile tramite Vertiv Alber Battery Xplorer Enterprise.

Il design modulare del sistema Vertiv Trinergy consente di collegare ogni UPS con i cabinet di batterie Vertiv EnergyCore in un’architettura distribuita, consentendo un servizio ininterrotto per le applicazioni critiche. Grazie alla densità di potenza del design Vertiv EnergyCore, sono necessari solo due cabinet di batterie agli ioni di litio per supportare ogni UPS Trinergy da 500 kW, rispetto ai tre cabinet richiesti dalla maggior parte dei produttori.

Sicuro, conforme e dall’installazione rapida

Vertiv EnergyCore è omologato secondo lo standard UL 1973 ed è stato testato con successo per la conformità alla norma UL 9540A per la protezione contro la propagazione di incendi termici nei sistemi di accumulo di energia a batteria; in base agli standard di installazione NFPA 855 ESS, i requisiti di distanza di 92 cm tra i rack possono essere derogati dalle autorità competenti. In questo modo si può risparmiare spazio e velocizzare l’installazione.

Dichiarazioni

“La diffusione dell’intelligenza artificiale e di altre applicazioni di calcolo ad alte prestazioni sta imponendo la necessità di erogare maggiore potenza in spazi più piccoli e più caldi”, ha dichiarato Milind Paranjape, vice president of energy storage di Vertiv. “Con i nostri cabinet per le batterie Vertiv EnergyCore, stiamo fornendo esattamente ciò di cui i clienti e il nostro settore hanno bisogno: uno spazio di accumulo dell’energia compatto e ad alta densità di potenza, in grado di funzionare in modo sicuro e ottimale. In poche parole, questi cabinet per batterie sono progettati per le nuove esigenze mission-critical degli ambienti di calcolo ad alta densità”.