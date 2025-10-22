Epson e le proposte di Natale: c’è un regalo ideale per tutti

Epson pensa al Natale, il periodo più atteso dell’anno, quando trovare il regalo perfetto può trasformarsi in una sfida. Per chi desidera unire utilità, innovazione e un tocco di sorpresa, i dispositivi tecnologici si rivelano alleati ideali: un esempio sono i videoproiettori portatili e le stampanti, strumenti che diventano protagonisti di un Natale all’insegna della condivisione e della creatività in famiglia.

L’offerta Epson a riguardo è ben articolata: per gli appassionati di cinema e per coloro che desiderano il meglio dell’home entertainment, il brand propone i videoproiettori portatili Lifestudio Flex e Pop, mentre per chi ha bisogno di stampare, magari per i figli che vanno a scuola o per il proprio lavoro, le stampanti della linea EcoTank con capienti serbatoi di inchiostro sono ideali.

Epson EcoTank: serie ET-2950/51/56, serie ET-3950/56, serie ET-4950/56

Progettate per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei piccoli uffici, queste Epson EcoTank ad alta produttività con serbatoi di inchiostro ricaricabili si caratterizzano per numerosi miglioramenti e funzionalità. Nello specifico: EcoTank ET-2950, ET-2951, ET-2956, sono progettate per le famiglie che cercano una stampa affidabile a bassissimo costo, con funzionalità avanzate come la stampa fronte/retro automatica; ET-3950 ET-3956 hanno maggiore velocità e stampa e scansione fronte/retro, caratteristiche rivolte a chi lavora da casa e richiede più produttività; ET-4950 e ET-4956 sono dotate del pannello touch e la maggiore autonomia di stampa in bianco e nero (grazie al flacone aggiuntivo incluso nella confezione) fanno di questi due modelli la soluzione ideale per i piccoli uffici che necessitano di soluzioni veloci e affidabili.

Prezzo a partire da: 372,00 Euro Iva compresa.

Epson EcoTank: serie ET-2950/51/56, serie ET-3950/56, serie ET-4950/56 in breve

Queste nuove Epson EcoTank sono caratterizzate da un design che introduce molti miglioramenti volti ad aumentare la produttività, un funzionamento più intuitivo e una stampa senza problemi. Tra le funzionalità si annoverano: stampa fronte/retro automatica e maggiore velocità di stampa e copia, interfaccia utente LCD intuitiva, vassoi carta ad alta capacità, vassoi di uscita automatici, supporto di reti Wi-Fi dual-band per una connettività wireless veloce e affidabile.

Prezzo a partire da: 372,00 Euro Iva compresa.

ReadyPrint: un regalo utilissimo con una spesa irrisoria

A Natale si possono regalare anche abbonamenti, perché no? È il caso di ReadyPrint, il servizio di stampa in abbonamento che prevede la consegna degli inchiostri direttamente a casa prima che si esauriscano quelli in uso. Ad esempio, con ReadyPrint Flex – pensato per le stampanti con cartucce – è possibile regalare un abbonamento a partire da soli 1,99 al mese per 15 pagine (poco più di 23,00 Euro all’anno) per stampare in tutta tranquillità, un valore sempre meno considerato ma che sarà sicuramente apprezzato.

In più c’è anche ReadyPrint MAX, la formula per le stampanti con serbatoi che parte da un piano tariffario da 6,99 al mese. In questo caso però, oltre ai flaconi di inchiostro, è inclusa sempre una stampante EcoTank in comodato per l’intera durata del piano.

ReadyPrint in breve

ReadyPrint è il servizio di stampa in abbonamento di Epson che prevede la consegna degli inchiostri direttamente a casa prima che si esauriscano quelli in uso. Con la formula ReadyPrint Flex per le stampanti con cartucce, si può regalare un abbonamento a partire da soli 1,99 al mese per 15 pagine (poco più di 23,00 Euro all’anno). C’è anche ReadyPrint MAX per le stampanti con serbatoi: il piano tariffario parte da 6,99 al mese e, oltre ai flaconi di inchiostro, include sempre una stampante EcoTank in comodato per l’intera durata del piano.

Lifestudio Flex e Pop

I modelli Lifestudio della linea Flex e Pop sono composti dai modelli Flex EF-71, Flex EF-72, Pop EF-62B/N e Pop EF-61W/G/R, pensati per trasformare qualsiasi ambiente – esterno ed interno – in un luogo versatile e coinvolgente per l’intrattenimento, oltre a creare un’atmosfera su misura per ogni esperienza.

Oltre al sistema 3LCD Smart di Epson con tecnologia Triple Core Engine, che proietta immagini nitide e cristalline fino a 150”, sono dotati della tecnologia Sound by Bose che consente di apprezzare un audio ricco e dettagliato per un intrattenimento davvero coinvolgente. Non solo: sono dotati di Google Assistant e Google TV per facilitare la ricerca e lo streaming, oltre che di comode e pratiche opzioni di connessione.

Prezzo a partire da: 762,49 Euro Iva compresa.

Lifestudio Flex e Pop in breve

Capaci di trasformare qualsiasi ambiente in un luogo coinvolgente per l’intrattenimento, i modelli portatili Lifestudio Flex e Pop proiettano immagini luminose fino a 150 pollici grazie al sistema 3LCD Smart di Epson con tecnologia Triple Core Engine. Utilizzano inoltre la tecnologia Sound by Bose per un audio chiaro e avvolgente nonostante le dimensioni compatte, mentre Google Assistant e Google TV facilitano la ricerca e lo streaming.

Prezzo a partire da: 762,49 Euro Iva compresa.

Dichiarazioni da Epson

“Le nostre soluzioni”, afferma Renato Salvò, Manager Business Management Home&Office Product, “dimostrano il forte impegno di Epson verso l’innovazione. Le nuove stampanti EcoTank ad esempio sono progettate per essere versatili e facili da utilizzare, rendendole la scelta più adatta per chi cerca soluzioni di stampa affidabili e a costi ultra-bassi, mentre i videoproiettori Lifestudio Pop e Flex permettono di vivere esperienze coinvolgenti grazie a tecnologie evolute, tra cui la combinazione di Sound by Bose e Google TV. Non solo: il design moderno e minimalista – soprattutto per la linea Flex – rende questi videoproiettori dei veri complementi di arredo“.