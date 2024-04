Epson SL-D500 stampa le foto… espresse!

Con la primavera inizia la stagione delle cerimonie, occasioni come matrimoni, cresime, comunioni che per i fotografi rappresentano un importante momento di lavoro in un mercato a forte concorrenza dove ogni professionista cerca un’idea per distinguersi. Epson propone agli operatori del settore la piccola stampante Epson SL-D500, veloce e di qualità grazie ai 6 colori, per un nuovo servizio: offrire immediatamente durante gli eventi, a tutti gli ospiti, foto stampate dei momenti più divertenti, emozionanti, coinvolgenti di cui si è stati protagonisti o spettatori. Un servizio in grado di gratificare i partecipanti e nello stesso tempo arricchire l’offerta del professionista.

Se da un lato è vero che oggi con gli smartphone le persone scattano decine di immagini in autonomia, dall’altro è innegabile che quasi sempre le foto rimangono sul cellulare o vengono condivise sui social, ma si perdono nella memoria se non vengono stampate.

Con Epson SL-D500, piccola e veloce, servizio di foto immediate

Progettata per i laboratori fotografici – dove trova facilmente posto anche quando gli spazi sono molto ridotti – Epson SL-D500 è versatile, facile da trasportare sul luogo dell’evento e utilizzabile ovunque, grazie all’alimentazione a batteria. Il fotografo quindi gestisce il processo in completa autonomia: scatta, stampa subito e consegna le foto in tempo reale, con soddisfazione di sposi e invitati.

“Si tratta di un’opportunità utile e innovativa”, afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “che va incontro alle esigenze dei fotografi sempre alla ricerca di nuove idee di business. Una soluzione professionale come Epson SL-D500, compatta e facilmente trasportabile, agevola il lavoro e velocizza i tempi. Non solo: la qualità fotografica è pari a quella ottenibile dai grandi laboratori professionali“.

Caratteristiche e funzionalità di SL-D500 pensate per l’utilizzo “on the road”

L’estrema facilità di trasporto, favorita dal design leggero e compatto (l’ingombro è 299x350x154 mm, analogo a quello di una scatola per scarpe, mentre il peso è di circa 7 Kg), è ciò che fa di questo modello la scelta ideale per risultati immediati e di alta qualità on-site. Può essere alimentata anche a batteria, un aspetto importante per chi usa la stampante in luoghi sprovvisti di energia elettrica, come accade spesso quando si lavora in esterni. Non solo: essendo impilabile, questa SureLab consente di formare un sistema a torre di un massimo di tre unità, un ulteriore punto di forza per i professionisti che hanno bisogno di stampare molto e ottenere più foto in contemporanea. A tal proposito va ricordato che stampa immagini ad alta velocità (250 foto 10x15cm all’ora), con un ridotto impatto ambientale grazie all’esclusiva tecnologia Heat Free di Epson.