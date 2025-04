Epson WorkForce Enterprise: stampanti a 5 stelle!

Un altro importante riconoscimento è stato conferito a Epson. DataMaster Lab, autorevole centro di test specializzato in stampanti per ufficio, ha assegnato la valutazione di cinque stelle alle stampanti Epson WorkForce Enterprise AM-C400 e AM-C550.

Al termine di una serie di test approfonditi, entrambi i modelli le stampanti sono stati definiti “altamente produttivi”, grazie alla capacita di mantenere il 100% della velocita di stampa anche in modalità fronte-retro, al raggiungimento rispettivamente del 94% e del 92% della velocita in modalità “workgroup intenso” (nota anche come Intelligent Processing) e a tempi di uscita della prima pagina estremamente rapidi.

I tratti distintivi delle stampanti Epson WorkForce Enterprise

L’affidabilità e un altro aspetto chiave messo in evidenza: i test sulla stampante Epson WorkForce Enterprise AM-C400 hanno mostrato che, rispetto alla media dei prodotti nella fascia di mercato delle stampanti A4 a colori da 40-49 ppm, questa macchina necessita solo di un terzo dei cambi di consumabili.

In modo analogo, l’Epson WorkForce Enterprise AM-C550 – confrontata con la media dei prodotti nella fascia da 50-59 ppm – si è distinta per richiedere solo la meta dei cambi di consumabili.

Un ruolo fondamentale e stato riconosciuto anche alla sostenibilità. Entrambi i modelli di stampanti Epson WorkForce Enterprise sono stati premiati per le loro “esemplari credenziali ambientali”, con un consumo elettrico tipico “pari a circa un terzo rispetto alla concorrenza” (secondo il modello TEC di DataMaster, su un volume di stampa mensile di 5.000 pagine).

Infine, entrambi i dispositivi sono stati elogiati per la qualità “eccellente” degli scanner e per la gamma di funzionalità di scansione, che rendono i multifunzione Epson “i più completi sul mercato”.

Dichiarazioni

“È una grande soddisfazione”, ha dichiarato Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia, “apprendere che queste stampanti hanno ottenuto la valutazione massima da DataMaster. Un riconoscimento di questo tipo, frutto di test cosi rigorosi, e per noi motivo di orgoglio e conferma il valore del nostro impegno continuo nello sviluppo di prodotti di qualità superiore. Come tutte le nostre stampanti Heat-Free, anche le stampanti Epson WorkForce Enterprise AM-C400 e AM-C550 riducono il consumo energetico e dei materiali di consumo rispetto ai prodotti concorrenti, garantendo al contempo stampa e scansione affidabili e di alta qualità”.