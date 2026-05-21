CrowdStrike celebra i vincitori dei Partner Award 2026 dall’Europe Partner Symposium

CrowdStrike ha annunciato durante l’annuale Europe Partner Symposium i vincitori degli Europe Partner of the Year Awards 2026, premiando partner e professionisti che si sono distinti nell’accelerare l’adozione della piattaforma CrowdStrike Falcon in tutta Europa.

L’ecosistema partner CrowdStrike continua a espandersi come fattore cruciale per la diffusione della piattaforma. Secondo i dati di chiusura anno fiscale 2026, negli ultimi tre anni il business generato dagli MSSP ha superato 1,3 miliardi di dollari in valore contrattuale totale. In Europa, system integrator, MSSP e distributori stanno accelerando il passaggio da prodotti di sicurezza frammentati a un modello basato su piattaforma unificata, favorendo il consolidamento della base clienti e l’espansione in nuovi mercati. Gli Europe Partner of the Year Awards 2026 premiano i partner che stanno guidando questa evoluzione.

I vincitori degli Europe Partner of the Year Awards 2026 di CrowdStrike includono:

Softcat – Europe Partner of the Year

– Europe Partner of the Year Accenture – Europe GSI of the Year

– Europe GSI of the Year Alleo de Bouygues Telecom – Europe Velocity Award

– Europe Velocity Award BT – Europe Innovation Partner of the Year

– Europe Innovation Partner of the Year Deutsche Telekom Security – Europe MSSP of the Year

– Europe MSSP of the Year Ernst & Young (EY) – Europe Specialized Solutions Partner of the Year

– Europe Specialized Solutions Partner of the Year Ignition Technology – Europe Strategic Distributor of the Year

– Europe Strategic Distributor of the Year Serviceware – Europe Regional Growth Partner of the Year

– Europe Regional Growth Partner of the Year Telefónica Tech – Europe Falcon Partner of the Year

– Europe Falcon Partner of the Year Zscaler – Europe Ecosystem Partner of the Year

Diversi vincitori di quest’anno, tra cui Accenture e Telefónica Tech, figurano inoltre tra i partner di lancio dell’ecosistema Charlotte AI AgentWorks di CrowdStrike, che consente ai partner di sviluppare, coordinare ed estendere agent di sicurezza personalizzati, creando nuove opportunità di business nell’ambito della sicurezza basata su agenti sulla piattaforma Falcon.

CrowdStrike ha inoltre premiato tre professionisti per il loro contributo tecnico, la visione strategica e l’impatto sul campo nel rafforzare l’ecosistema Falcon in Europa:

Dmytro Tomashevskyi , co-founder di iIT Distribution – Europe Visionary Leadership Award

, co-founder di iIT Distribution – Europe Visionary Leadership Award Jaafar Chbili , director of the detect & defend practice di Deloitte – Europe Technical MVP of the Year

, director of the detect & defend practice di Deloitte – Europe Technical MVP of the Year Rupert Ryan, director of sales di Cysiam – Europe Sales MVP of the Year

“I partner ricoprono un ruolo fondamentale nel modo in cui i clienti adottano ed implementano su larga scala soluzioni di sicurezza basate su piattaforma”, ha dichiarato John Taylor, Vice President, Channels & Alliances, Europe & Israel di CrowdStrike. “I partner premiati stanno offrendo competenze e servizi che riducono la complessità e aiutano a fermare le compromissioni grazie alla piattaforma CrowdStrike Falcon”.