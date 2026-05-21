V-Valley rafforza la sua offerta Auto ID con Urovo

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato una partnership con Urovo, produttore asiatico di un’ampia gamma di terminali mobili, progettati per rispondere alle esigenze di identificazione automatica di ogni settore.

Urovo nasce nel 2002 a Singapore, si occupa della progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita di terminali mobili rugged Android, tablet, dispositivi indossabili, scanner, terminali di pagamento intelligenti, stampanti mobili e da scrivania, stampanti industriali per codici a barre ad alta resistenza e soluzioni di Mobile Device Management. Spinta dalla tecnologia e dall’innovazione, Urovo fornisce soluzioni digitali e supporta la trasformazione smart dei propri clienti nei settori della logistica, del retail, della finanza, della sanità, della manifattura, della pubblica amministrazione, dei trasporti e in molti altri ambiti.

Questa partnership consentirà ad Urovo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano, mettendo a disposizione delle aziende un’offerta sempre più completa, efficiente e orientata all’innovazione.

L’accordo rappresenta un passo strategico che rafforza il posizionamento di V-Valley nel mercato italiano dell’Auto ID, ampliando il portafoglio con soluzioni affidabili, innovative e ad alte prestazioni. Grazie all’integrazione tra le tecnologie avanzate di Urovo e la competenza di V-Valley nello sviluppo di ecosistemi a valore, l’azienda è in grado di offrire ai partner e ai clienti un’offerta ancora più completa e competitiva, accompagnata da un supporto locale qualificato e da una maggiore vicinanza alle esigenze del mercato.

La partnership consente inoltre a V-Valley di consolidare la propria presenza in settori strategici come logistica, retail, trasporti e industria, creando nuove opportunità di business e favorendo progetti di digitalizzazione, ottimizzazione operativa ed efficientamento dei flussi di lavoro.

“Siamo entusiasti di avviare ufficialmente la nostra partnership con V-Valley”, ha dichiarato Jeffrey Huang, Managing Director di Urovo Europe. “Questa collaborazione si è sviluppata nel tempo e renderla ufficiale rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione strategica di Urovo in Italia.”

Luca Casini, Country Manager di V-Valley Italia, ha commentato: “L’intesa crea valore per entrambe le aziende perché unisce la spinta innovativa e la competitività globale di Urovo con l’esperienza di V-Valley nello sviluppo di ecosistemi a valore, favorendo nuove opportunità di business, maggiore vicinanza ai partner e una risposta ancora più efficace alle esigenze di un mercato Auto ID in continua evoluzione.”