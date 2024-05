Esami Red Hat: TD SYNNEX Academy apre il Kiosk Red Hat

TD SYNNEX Academy annuncia di aver aperto a San Giuliano Milanese una postazione per esami dedicata a Red Hat.

Una certificazione Red Hat aiuta professionisti, team e aziende a dimostrare le competenze necessarie per essere sempre all’avanguardia in materia di tecnologia.

Che si tratti di progredire professionalmente o di colmare le lacune a livello aziendale, a portafoglio si possono trovare tutti gli esami e le certificazioni necessari per soddisfare qualunque esigenza.

La postazione dedicata agli esami Red Hat si chiama Kiosk Red Hat

Il Kiosk Red Hat è una postazione, monitorata da remoto, che si trova nella sede TD SYNNEX di San Giuliano Milanese. Una postazione sorvegliata a distanza da un proctor Red Hat, in un ambiente tranquillo e conforme da cui si potranno comodamente effettuare esami Red Hat rispettando tutte le procedure e i criteri richiesti dal vendor stesso.

Si può scegliere online dal portale Red Hat quando effettuare l’esame selezionando direttamente la data in cui sostenerlo in base alle proprie esigenze e il Kiosk permette anche di ri-programmare l’esame più volte nell’arco di un anno. Durante l’esame, in caso di necessità, è possibile interagire in lingua inglese con l’esaminatore presente in remoto dall’altra parte dello schermo.

Dichiarazioni

Andrea Zucchet, Senior Business Development Manager Red Hat Training ha dichiarato: “L’apertura della postazione per esami Red Hat in TD SYNNEX consentirà all’ecosistema dei partner Red Hat di acquisire e soprattutto certificare le proprie competenze in maniera più rapida ed efficace. Siamo contenti di poter contare su questo ulteriore servizio offerto da TD SYNNEX a tutti i partner e clienti Red Hat che, dopo i corsi di formazione, desiderano completare il proprio percorso di crescita professionale con un esame finale”.

“TD SYNNEX Academy grazie alla sua partnership autorizzata e certificata con Red Hat è in grado di offrire l’intera gamma dei corsi di certificazione ufficiali, progettati per aiutare a sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per ottenere il massimo dalla tecnologia Red Hat. Il Kiosk Red Hat, presso il nostro Testing Center a San Giuliano Milanese, rappresenta per noi un ulteriore supporto ai partner che desiderano certificarsi permettendoci così di offrire un servizio completo che accompagna i nostri reseller in tutto il percorso, dal corso in aula all’esame finale Red Hat”, ha aggiunto Alberto Valivano, High-Growth Technologies Director in TD SYNNEX.