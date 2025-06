ExpertBook B3: il nuovo laptop ASUS dedicato al mondo enterprise

ASUS annuncia la disponibilità dei nuovi laptop della serie ExpertBook B3, una linea di prodotti dotati di AI che offrono un’ampia personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali quotidiane.

Equipaggiati con i più recenti processori Intel Core Ultra 7 (Serie 2) con Intel vPro, Intel AI Boost NPU e grafica Intel Arc, gli ExpertBook B3 offrono solide prestazioni per affrontare un’ampia gamma di attività quotidiane. Questi nuovi laptop sono inoltre dotati di strumenti di intelligenza artificiale potenti come ASUS AI ExpertMeet, Microsoft Copilot e la tecnologia di cancellazione del rumore AI, per offrire esperienze di produttività senza pari.

Con un peso di soli 1,4 kg, cerniera lay-flat a 180°, certificazione di durabilità militare, ampia dotazione di porte e soluzioni di sicurezza avanzate, i più recenti ExpertBook B3 AI PC offrono la massima versatilità operativa in movimento. Inoltre, grazie alla lunga durata della batteria, all’eccezionale qualità visiva e audio e al design eco-compatibile, la serie ExpertBook B3 supporta flussi di lavoro semplificati, mantenendo i dipendenti produttivi, ovunque lavorino.

ExpertBook B3 offre prestazioni di alto livello

Alimentato da un processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) con grafica Intel vPro e Intel Arc, ASUS ExpertBook B3 offre le prestazioni necessarie per portare a termine ogni lavoro. Con una memoria fino a 64 GB e un ampio spazio di archiviazione, gestisce senza problemi le attività più impegnative, aumentando il potenziale del business con prestazioni veloci e reattive, essenziali per le sfide di oggi – consentendo il multitasking, una gestione avanzata dei dati e operazioni efficienti. In breve, l’ExpertBook B3 ridefinisce i moderni stili di lavoro, portando le attività aziendali a nuovi livelli e consentendo ai dipendenti di ottenere risultati come mai prima d’ora.

Più intelligente, più veloce e dotato di AI

Come PC AI, ASUS ExpertBook B3 va oltre la tradizionale configurazione di CPU e GPU, incorporando un’avanzata Neural Processing Unit (NPU) di Intel. Questo motore innovativo con AI integrata offre una migliore collaborazione e produttività grazie agli assistenti AI e prestazioni migliori di video-editing, ottimizzando al massimo l’efficienza energetica per garantire prestazioni elevate in rapporto al consumo.

ExpertBook B3 beneficia anche della potenza di ASUS AI ExpertMeet, progettato per avvicinare i partner aziendali eliminando le barriere delle conference call internazionali. Offre una comunicazione senza interruzioni grazie alla traduzione AI e alla funzionalità che identifica chi sta parlando e aiuta a riconoscere i punti chiave della discussione; inoltre, la funzione AI Meeting Minutes aiuta ad estrapolare i punti chiave dalle riunioni. ExpertBook B3 migliora il lavoro a distanza grazie alla cancellazione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale durante le call di lavoro, garantendo comunicazioni ininterrotte.

L’ExpertBook B3 integra anche la potenza di Microsoft Copilot per incrementare la produttività con un continuo supporto AI, offrendo la potenza di un’esplorazione senza limiti a portata di clic.

ExpertBook B3: design orientato al business e semplice da riparare

ASUS ExpertBook B3 vanta un design sofisticato, con un nuovo chassis. Presenta una cerniera lay-flat a 180°, un’elegante finitura grigio chiaro e un design sostenibile che incorpora oltre il 25% di materiali riciclati post-consumo (PCR). Inoltre, beneficia dell’innovativa soluzione termica ASUS ExpertCool, un sistema di raffreddamento avanzato che assicura un raffreddamento costante e ottimale sia a monitor aperto che chiuso, garantendo prestazioni di punta anche in caso di utilizzo prolungato.

ExpertBook B3 è progettato per essere facilmente riparabile ed è dotato di un gruppo batteria eccezionalmente facile da rimuovere, offrendo la possibilità di scegliere tra due opzioni di aggiornamento. Il device può essere facilmente smontato e riassemblato perché utilizza solo sei viti per la copertura della base. Inoltre, è dotato di un design per lo smontaggio rapido della batteria a zero viti, che garantisce una facile sostituzione.

Naturalmente, ExpertBook B3 è stato realizzato per offrire un’esperienza d’uso eccezionale. Le porte I/O sono posizionate strategicamente per garantire uno spazio di lavoro ordinato, consentendo il libero movimento del mouse senza interferenze da parte dei cavi. In particolare, il lato destro del B3 è stato mantenuto libero per facilitare l’utilizzo del mouse. Inoltre, è dotato di tasti di scelta rapida per la videoconferenza che rendono la gestione delle riunioni online rapida e senza sforzo. La connettività WiFi 6E e 5G LTE integrata garantisce agli utenti la possibilità di rimanere connessi, con velocità e stabilità, ovunque vadano.

ExpertBook B3 è dotato di una tastiera ad alto comfort con tasti a dimensione standard, progettata per offrire un’esperienza di digitazione senza pari e massimizzare efficienza e produttività durante l’intera giornata lavorativa. I display da 14 pollici (B3405) e 16 pollici (B3605) in formato 16:10 offrono rispettivamente un rapporto schermo/corpo dell’84% e dell’85%. Ciascuna opzione di display presenta il design NanoEdge su due lati per offrire un’esperienza di lavoro migliorata. Inoltre, il display del B3 include la tecnologia TÜV Rheinland per la protezione degli occhi e un pannello antiriflesso che riduce al minimo i riflessi, assicurando immagini vivaci anche in ambienti luminosi e riducendo l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

ExpertBook B3 offre anche una qualità audio eccezionale, grazie alla tecnologia Dirac®. In più, i suoi microfoni dual-array catturano efficacemente le voci, assicurando un suono chiaro e di alta qualità, per garantire un audio di altissimo livello per le comunicazioni aziendali di tutti i giorni.

Sicurezza e privacy di livello enterprise

ASUS ExpertBook B3 è dotato di ASUS ExpertGuardian, che garantisce una sicurezza di livello enterprise per le aziende moderne.

Progettato con un BIOS di livello commerciale conforme allo standard NIST SP 800-155 e con le tecnologie di sicurezza Secured-core di Windows 11, inclusa TPM 2.0, ExpertBook B3 offre un livello di protezione avanzato per mettere al sicuro i dati critici a livello software, firmware e hardware. Inoltre, possiede una protezione per la webcam per una privacy immediata e un sensore di impronte digitali per un login biometrico sicuro, migliorando la verifica dell’identità e impedendo l’accesso non autorizzato. Inoltre, il lettore di smart card semplifica l’autenticazione a due fattori richiedendo sia una password sia una card riconosciuta per l’accesso, rafforzando ulteriormente le credenziali di sicurezza enterprise del modello.

ExpertBook B3 è l’ultima novità dell’ecosistema ASUS di prodotti e servizi per le aziende. ASUS offre soluzioni personalizzate per aziende di ogni dimensione. I servizi completi del ciclo di vita includono l’implementazione e la gestione dei dispositivi, la sicurezza avanzata, il supporto IT completo e il ritiro semplificato dei dispositivi.