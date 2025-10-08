ExpertBook PM3 di ASUS: il PC Copilot+ per PMI è ora disponibile

ASUS introduce la nuovissima serie ExpertBook PM3, disponibile in due dimensioni: 14 pollici (PM3406) e 16 pollici (PM3606). Si tratta di un PC Copilot+ progettato per offrire prestazioni di livello aziendale in un dispositivo portatile e sicuro, pensato per le aziende moderne. Alimentato da processori AMD Ryzen AI 7 PRO, ExpertBook PM3 gestisce con sicurezza i carichi di lavoro quotidiani e le applicazioni di intelligenza artificiale, mantenendo la mobilità richiesta dai professionisti di oggi.

Il laptop a misura di PMI

Il laptop è dotato di un nitido display antiriflesso da 2,5K con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz che garantisce una visibilità chiara in varie condizioni di illuminazione, rendendolo perfetto per presentazioni e lavoro in mobilità. Grazie alla possibilità di espansione con doppio SSD, gli utenti possono ampliare le loro esigenze di archiviazione man mano che la loro attività cresce, assicurandosi di non rimanere mai senza spazio per file e applicazioni essenziali.

Arricchito con ASUS AI ExpertMeet, ExpertBook PM3 trasforma la collaborazione virtuale grazie alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questa soluzione avanzata per le riunioni offre funzionalità di traduzione in tempo reale, sintesi automatiche delle riunioni e cancellazione intelligente del rumore, rendendo il lavoro da remoto e le interazioni video più produttive e fluide che mai.

La sicurezza rimane fondamentale con ExpertBook PM3, dotato di protezione completa grazie al pacchetto ASUS ExpertGuardian. Il dispositivo include un BIOS conforme allo standard NIST SP 800-155 che soddisfa gli standard di sicurezza di livello commerciale, un sensore di impronte digitali integrato per un’autenticazione rapida e sicura e un chip TPM 2.0 per la crittografia basata su hardware. Questo approccio di sicurezza multilivello garantisce che i dati sensibili rimangano protetti, indipendentemente dal luogo in cui gli utenti lavorano.

ExpertBook PM3 rappresenta l’impegno di ASUS nel fornire affidabilità e prestazioni di livello aziendale in un formato portatile, rendendolo la scelta ideale per le aziende che necessitano di soluzioni informatiche potenti e sicure per la propria forza lavoro.

ExpertBook PM3 è progettato per una produttività mobile: processori AMD Ryzen AI 7 PRO e display antiriflesso 2,5K

ExpertBook PM3 è alimentato da processori AMD Ryzen AI PRO 7 con TDP da 45W e offre fino a 66TOPS totali di prestazioni AI. È progettato con una batteria ad alta capacità da 70Wh, per garantire produttività tutto il giorno, anche in viaggio. È dotato della tecnologia termica ExpertCool, che mantiene il dispositivo fresco in ogni situazione, di uno chassis interamente in metallo e di una serie completa di porte I/O posizionate in modo da migliorare il comfort e il movimento del mouse.

ExpertBook PM3 è disponibile sia nella versione da 14 che da 16 pollici ed è dotato di un display antiriflesso 2,5K con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz che offre una nitidezza eccezionale riducendo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di lavoro prolungate, mentre l’espandibilità dual-SSD garantisce agli utenti la possibilità di adattare la configurazione di archiviazione alle mutevoli esigenze aziendali. Questa soluzione potente ma portatile consente ai professionisti di mantenere prestazioni ottimali sia in ufficio, sia a casa, sia in viaggio tra i siti dei clienti.

ASUS ExpertGuardian: protezione completa per privacy, dati e hardware

ASUS ExpertGuardian offre una sicurezza completa di livello commerciale per proteggere le aziende da ogni minaccia. Con un BIOS conforme allo standard NIST SP 800-155, cinque anni di aggiornamenti ASUS BIOS e driver e protezione TPM 2.0, ExpertGuardian garantisce la protezione dell’hardware e del software che tutela sia la privacy che i dati critici.

Funzionalità aggiuntive come uno slot nano Kensington lock e un abbonamento gratuito di un anno a McAfee+ Premium migliorano la sicurezza dei dati. Con ASUS ExpertGuardian, le organizzazioni di tutte le dimensioni hanno la garanzia di una sicurezza senza soluzione di continuità e di prim’ordine a tutti i livelli.

ASUS ExpertBook PM3 è progettato con la resistenza di livello militare MIL-STD-810H ed è supportato dai flessibili servizi di assistenza ASUS Business Support, che garantiscono un funzionamento a lungo termine senza preoccupazioni e un’assistenza rapida, qualora fosse necessaria.

ASUS AI ExpertMeet: attività aziendali quotidiane, migliorate in modo intelligente

ASUS AI ExpertMeet rivoluziona la collaborazione virtuale con strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale e progettati per migliorare ogni esperienza di conferenza. Semplificando la gestione delle riunioni, AI ExpertMeet consente ai team di lavorare in modo più intelligente e di connettersi senza soluzione di continuità, garantendo che ogni conversazione sia importante. Grazie all’intelligenza artificiale, integrata nel device, tutti i dati riservati rimangono sul PC, eliminando qualsiasi preoccupazione relativa alla privacy.

Disponibilità e prezzi di ASUS ExpertBook PM3

ASUS ExpertBook PM3, nelle due versioni da 14 e 16 pollici, è già disponibile per l’acquisto.