Freedom360 Partner Program di DataCore: più valore per il canale

DataCore Software ha annunciato il lancio del DataCore Freedom360 Partner Program, pilastro della sua strategia di crescita channel-first. Presentato in occasione della conferenza annuale DataCore Days, dedicata ai partner, l’iniziativa nasce per mettere a disposizione di rivenditori, distributori, service provider e system integrator il quadro di riferimento, gli incentivi e il supporto necessari per avere successo nell’attuale mercato, in rapida evoluzione, dello storage e della gestione dei dati aziendali.

DataCore Freedom360 Partner Program: maggiori opportunità grazie a un portfolio più ampio

Al centro del Freedom360 Partner Program c’è l’ampliamento del portfolio DataCore, frutto di DataCore.NEXT, la vision aziendale per il futuro dello storage e della gestione dei dati. Questo apre nuove opportunità per i partner, consentendo loro di entrare in mercati emergenti e proporre soluzioni differenziate per ambienti core, edge e cloud.

L’offerta comprende SANsymphony per il block storage, Nexus per i file (grazie all’acquisizione di ArcaStream avvenuta a febbraio 2025), Swarm per l’object storage, Puls8 per i container e StarWind per l’infrastruttura iperconvergente (acquisita a maggio 2025). Queste tecnologie di software-defined storage supportano casi d’uso critici come la business continuity per applicazioni enterprise mission-critical, la cyber resilienza, l’active archiving e la modernizzazione delle infrastrutture, oltre a garantire le prestazioni richieste da carichi di lavoro impegnativi in High Perfomance Computing (HPC), intelligenza artificiale (AI) e Kubernetes.

L’ampiezza del portfolio moltiplica anche le opportunità di cross-selling, consentendo ai partner – nuovi ed esistenti – di allargare il proprio raggio d’azione e diversificare i flussi di ricavi. Le soluzioni Pixitmedia (acquisite a febbraio 2025) estendono ulteriormente le possibilità nel settore media & entertainment, supportando flussi di lavoro end-to-end in ambiti come broadcasting, eventi live, post-produzione e pipeline creative.

Un percorso chiaro per la crescita dei partner

Ad affiancare questo solido portfolio tecnologico c’è un innovativo sistema di certificazioni – Base ed Excellence – che riconosce l’impegno dei partner e ne premia i risultati. Questo framework offre a ciascun partner, sia appena entrato sia di lunga data, un percorso chiaro verso maggiori incentivi, visibilità e collaborazione con DataCore.

Questo approccio accelera le opportunità di cross-sell, permettendo di conquistare una quota maggiore della spesa dei clienti e di espandere il mercato potenziale, sbloccando al contempo premi più ricchi. Allineando la propria strategia di canale agli obiettivi globali di crescita, DataCore apre la strada a nuovi partner in aree geografiche sempre più ampie.

Sviluppare competenze attraverso formazione e abilitazione

Per massimizzare il valore delle proprie tecnologie, DataCore sta modernizzando la formazione e la certificazione dei partner. I percorsi aggiornati – DCSP, DCSA e DCIE – aiutano a rafforzare le competenze tecniche e commerciali, aumentando la capacità di proporre, progettare e fornire soluzioni sull’intero portfolio DataCore e di rispondere a un ventaglio più ampio di esigenze dei clienti.

Freedom360 Partner Program: un programma progettato con i partner e per i partner

Il Freedom360 Partner Program è stato sviluppato con il contributo della community globale dei partner DataCore, per rifletterne priorità e obiettivi. Combina una struttura semplificata con incentivi, opportunità di co-marketing e pianificazione congiunta del business – il tutto all’interno dell’impegno di DataCore per un modello interamente incentrato sul canale.

Dichiarazioni

“Il lancio del Freedom360 Partner Program è un passo cruciale per DataCore,” ha dichiarato Tom Cordiner, Chief Revenue Officer di DataCore Software. “L’obiettivo è ampliare le opportunità per i nostri partner, rafforzarne la redditività e supportarli perché possano primeggiare in un contesto altamente competitivo. Quando i nostri partner crescono, cresce anche DataCore, e questo programma ci assicura di riuscirci insieme“.

“Con il programma Freedom360 Partner vediamo opportunità concrete per entrare in nuovi mercati e offrire più valore nei diversi ambienti dei clienti,” ha dichiarato Jesper Baumgarten, Head of Solutions di ALSO Benelux. “Ciò che colpisce davvero è come premi il nostro impegno nella formazione, nella certificazione e nel coinvolgimento proattivo con DataCore. Ora questo impegno si traduce in incentivi più forti e maggiori opportunità, tutti elementi che ci facilitano nella crescita“.

Jérôme Boulon, CEO di NeoVAD, ha dichiarato: “Il Freedom360 Partner Program ci mette nelle condizioni di aumentare ulteriormente l’investimento con DataCore. Grazie a un set di soluzioni così ampio possiamo differenziarci in un mercato affollato, affrontando un numero maggiore di sfide dei clienti. La combinazione tra ampiezza di offerta, opportunità di cross-sell e premi più consistenti per i partner maggiormente impegnati ci consente di costruire relazioni più solide e di posizionarci come consulenti strategici di fiducia“.