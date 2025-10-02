Sicurezza OT/IoT: Nozomi Networks rafforza il Vanguard Partner Program

Un canale che gioca un ruolo sempre più centrale a supporto della propria strategia commerciale: è questa la visione di Nozomi Networks, azienda operante a livello globale nella sicurezza OT e IoT che punta sui partner per rispondere in modo adeguato alle crescenti opportunità offerte dal mercato e per accelerare lo sviluppo del proprio business.

In un mercato della sicurezza OT che, secondo dati di Emergen Research, a livello mondiale ha registrato un valore intorno ai 20,7 miliardi di dollari nel 2024, e previsioni di crescita che potrebbero arrivare a 102,44 miliardi di dollari nel 2033, con un CAGR del 19,5%, i partner rivestono un’importanza cruciale per l’espansione e il successo di ogni vendor. Questo spazio di crescita nell’ambito OT è particolarmente significativo, offrendo ai partner la visibilità e l’opportunità di proporre servizi chiavi in mano, essenziali per un mercato in rapida evoluzione.

Oggi la sicurezza OT è una priorità assoluta

Il contesto attuale, dove l’ambiente industriale è sempre più connesso con l’IT (non più una “bolla” isolata, ma un ecosistema esposto a nuove minacce), rende la sicurezza OT una priorità assoluta. Le PMI, in particolare quelle del settore manifatturiero, si trovano ad affrontare sfide complesse. La propensione alla spesa e la sensibilità verso la sicurezza OT sono diverse rispetto al classico IT, richiedendo un approccio specializzato e consulenziale.

Per questo motivo, Nozomi Networks ha deciso di investire ulteriormente nello sviluppo di un ecosistema di canale robusto e altamente qualificato, in grado di fornire soluzioni e servizi di sicurezza OT/IoT all’avanguardia. L’obiettivo è formare i partner non solo sulle tecnologie, ma anche sulla capacità di diventare veri e propri consulenti, in grado di guidare i clienti attraverso le complessità della sicurezza convergente IT/OT, anche in vista di normative come la NIS2, che estende significativamente il perimetro delle aziende soggette a obblighi di sicurezza.

Le novità del Vanguard Partner Program

Con l’obiettivo di abilitare ulteriormente le attività dei partner massimizzandone il successo e la redditività, Nozomi Networks ha annunciato significative novità e miglioramenti al proprio Vanguard Partner Program. Tra queste:

Investimenti in formazione: Maggiori risorse dedicate al training tecnico e commerciale per garantire che i partner siano in grado di implementare e supportare in modo efficace ed efficiente le soluzioni dell’azienda. Formarsi è fondamentale per i partner, per acquisire la competenza necessaria a filtrare i vari alert e fornire un servizio di alto valore ai clienti.

Supporto commerciale potenziato: Strumenti e risorse migliorate per aiutare i partner a identificare nuove opportunità, gestire la vendita e rendere più efficiente il ciclo di business.

Strumenti e risorse migliorate per aiutare i partner a identificare nuove opportunità, gestire la vendita e rendere più efficiente il ciclo di business. Struttura di incentivi competitiva: Un programma di incentivi progettato per premiare i partner in base a impegno e risultati, promuovendo la crescita reciproca. L’azienda mira a creare un nuovo programma di canale che valorizzi l’impegno e la competenza.

Con il supporto e le risorse messe a disposizione dall’azienda, i partner di Nozomi Networks avranno l’opportunità di accedere a un mercato in forte espansione con soluzioni all’avanguardia per la sicurezza OT/IoT, differenziarsi offrendo una tecnologia comprovata e riconosciuta per la protezione delle infrastrutture critiche, espandere le proprie competenze e offerte di servizi diventando consulenti di fiducia per la sicurezza industriale, e beneficiare di un modello di business che valorizza e supporta attivamente il successo del canale.

Dichiarazioni

“Da sempre, Nozomi Networks mette al centro della propria strategia commerciale i partner, fondamentali per raggiungere una base di clienti sempre più ampia e fornire un supporto localizzato e specializzato”, spiega Chiara Graffeo Channel Account Manager South Europe di Nozomi Networks. “Il canale rappresenta per noi un’estensione essenziale del team commerciale e di supporto. Forte di una leadership riconosciuta da Gartner nel suo Magic Quadrant, Nozomi Networks offre ai partner una tecnologia comprovata e la possibilità di rivendere servizi ad alto valore aggiunto, diventando un punto di riferimento per la sicurezza industriale”.