FRITZ!App si aggiorna e rende la tua casa ancora più smart

Da oggi è possibile scaricare la nuova versione della FRITZ!App Smart Home che consente agli utenti di controllare automaticamente i propri dispositivi Smart Home utilizzando il geofencing. Definendo le zone virtuali nell’app, gli utenti possono controllare in modo comodo ed efficiente lampade e prese di corrente presenti in determinate aree.

L’innovativa funzione di geofencing utilizza i dati di localizzazione GPS dello smartphone o del tablet per eseguire automaticamente azioni predefinite quando si entra o si esce dalle zone impostate. La nuova funzione di geofencing è ora disponibile nella FRITZ!App Smart Home sia per Android che per iOS.

Smart Home sotto controllo grazie alla funzionalità di geofencing di FRITZ!App

Il FRITZ!Box rileva la posizione dello smartphone tramite GPS quando si trova all’interno di un’area definita. Non appena l’utente entra o esce dall’area, il FRITZ!Box avvia automaticamente le azioni Smart Home predefinite. Quando si esce di casa, tutte le luci e i dispositivi che consumano energia possono essere impostati per spegnersi in modo automatico. Grazie a FRITZ!App Smart Home permette una perfetta integrazione dei dispositivi riducendo il consumo energetico. Inoltre, è possibile impostare delle comode notifiche push che si attivano quando un utente entra o esce dalle zone impostate. I requisiti per l’utilizzo della funzione di geofencing sono l’attivazione dei servizi di localizzazione, una connessione Internet attiva e un dispositivo compatibile con iOS 17 o Android 9.