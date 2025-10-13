FRITZ!Repeater 1700 con WiFi 7: connessioni al top in ogni stanza

Con la disponibilità sul mercato del FRITZ!Repeater 1700, il Wi-Fi 7 diventa accessibile anche con il ripetitore più piccolo di FRITZ! da collegare alla presa elettrica. Il collaudato FRITZ!Repeater 1200 AX arriva ora in versione Wi-Fi 7 come dispositivo dual-band, garantendo velocità fino a 3600 Mbit/s su 2,4 e 5 GHz – un incremento di 600 Mbit/s rispetto alla generazione precedente. Grazie alla porta LAN gigabit e alla potente tecnologia FRITZ! Mesh, il nuovo ripetitore Wi-Fi 7 assicura la migliore connessione a Internet in ogni stanza. Inoltre, con il Wi-Fi multigigabit, un numero ancora maggiore di dispositivi può connettersi in modo affidabile alla rete Wi-Fi contemporaneamente.

Il FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile per l’acquisto al prezzo suggerito al pubblico di 119 Euro IVA inclusa. Inoltre, il ripetitore sarà presto disponibile come set da 2 o da 3 ripetitori.

Wi-Fi 7 sempre al top direttamente dalla presa elettrica con FRITZ!Repeater 1700

Per molti dispositivi, in ogni angolo della casa e ovunque – il nuovo standard Wi-Fi lo rende possibile. Grazie al design con 2 antenne su 2,4 e 5 GHz e alla tecnologia Wi-Fi 7, il FRITZ!Repeater 1700 consente trasferimenti dati ancora più veloci tra un numero maggiore di dispositivi connessi contemporaneamente. La cosiddetta Multi-Link Operation permette il trasferimento simultaneo dei dati sulle bande da 2,4 e 5 GHz, offrendo un’esperienza di navigazione più dinamica. La porta LAN gigabit integrata consente inoltre di integrare il ripetitore in una rete domestica potente anche via cavo.

Massima scalabilità con FRITZ!Mesh Set

Chi desidera garantire il miglior Wi-Fi FRITZ! in più stanze o su più piani potrà presto acquistare il nuovo ripetitore Wi-Fi 7 come Mesh Set da due o tre unità. Questa opzione è ideale non solo per i possessori di FRITZ!Box, ma anche per gli utenti di qualsiasi altro router o modem. In questo caso, il primo ripetitore collegato assume il controllo centrale del Wi-Fi, fornendo tutti i vantaggi dell’ecosistema FRITZ!.

FRITZ! si prende cura dei propri clienti

FRITZ! pone grande attenzione alla sicurezza e alla durata di tutti i dispositivi FRITZ!. Per questo motivo, tutti i modelli di FRITZ!Box e i FRITZ!Repeater sono coperti da una garanzia del produttore di 5 anni, oltre a ricevere aggiornamenti gratuiti per sicurezza e funzionalità. I FRITZ!Mesh Set e i FRITZ!Box sono progettati a Berlino e prodotti in Europa.

Informazioni su FRITZ!Repeater 1700