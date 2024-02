Galaxy S24 apre l’era degli smartphone AI

Grande protagonista degli ultimi tempi è l’Intelligenza Artificiale. Senza ombra di dubbio, l’AI è un’invenzione che desta tanta curiosità, offre numerosi vantaggi e consente agli utenti di vivere nuove esperienze comunicative. Sempre al passo con le ultime tendenze, Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità a livello mondiale della nuova serie Galaxy S24, che ha ricevuto un numero impressionante di preordini grazie alle sue rivoluzionarie funzionalità basate su Galaxy AI. Dopo l’annuncio, la nuova serie S24 ha registrato un aumento a due cifre delle vendite in preordine rispetto al modello precedente, con oltre il 65% dei consumatori che ha optato per il modello premium Galaxy S24 Ultra.

“Il lancio della serie Galaxy S24 mostra il nostro ingresso in una nuova era di smartphone basati sull’Intelligenza Artificiale che vanno oltre gli attuali dispositivi“, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. “Progettata per essere una parte essenziale della nostra vita quotidiana, Galaxy AI rivoluzionerà il modo in cui le persone interagiscono con il mondo. Non vediamo l’ora di sapere come i nostri utenti miglioreranno e potenzieranno la loro vita quotidiana con Galaxy AI per scoprire infinite possibilità“.

Galaxy S24: un nuovo modo di comunicare

Galaxy AI offre innovative e pratiche funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale che aiutano a trasformare il nostro modo di comunicare, creare e scoprire il mondo. Dalla comunicazione senza barriere grazie a funzioni come Traduzione Live e Assistente Chat a un nuovo standard di ricerca fornito da Cerchia e cerca con Google, l’AI migliorerà quasi tutte le esperienze che gli utenti della serie S24 potranno vivere. Il nuovo ProVisual Engine, una suite di strumenti per la fotocamera alimentati dall’intelligenza artificiale, massimizza la libertà creativa, dall’acquisizione di immagini con nuove funzionalità di zoom all’editing con l’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa.

Samsung si spinge ancora oltre per democratizzare queste ultime innovazioni in modo che un maggior numero di utenti possa godere di queste esperienze arricchite. Saranno disponibili più opzioni linguistiche per le funzioni AI, oltre alle attuali 13 lingue. La maggior parte delle esperienze Galaxy AI sarà estesa anche ai modelli precedenti tramite aggiornamenti software, tra cui le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9. Infine, nell’ambito dell’impegno di Samsung per un ciclo di vita dei prodotti più lungo e affidabile, la serie Galaxy S24 offre ora sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Disponibilità

A partire dal 31 gennaio, il Galaxy S24 Ultra, S24+ e S24 saranno ampiamente disponibili presso gli operatori e i rivenditori e su Samsung.com. Il Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow.

Il Galaxy S24+ e S24 sono disponibili nei colori Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow. Altre esclusive opzioni di colore saranno disponibili su Samsung.com, tra cui il Galaxy S24 Ultra in Titanium Blue, Titanium Orange e Titanium Green e i Galaxy S24+ e S24 in Sapphire Blue, Sandstone Orange e Jade Green.