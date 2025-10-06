Genetec si consolida nel mercato mondiale della sicurezza fisica

Secondo il nuovo studio Access Control Report 2025 recentemente pubblicato dalla società di ricerca Omdia, Genetec, specialista mondiale del software per la sicurezza fisica per le imprese, continua ad aumentare la quota di mercato globale nel software per il controllo degli accessi, mantenendo la seconda posizione a livello mondiale*.

In un settore caratterizzato da fusioni e acquisizioni, il rapporto evidenzia che Genetec ha registrato il più alto incremento organico della quota di mercato nel mercato globale del software per il controllo accessi on-premise. Per i clienti, collaborare con un’azienda focalizzata sull’innovazione di prodotto e sulla crescita stabile, invece che sul consolidamento del portafoglio, significa poter pianificare a lungo termine e con la massima fiducia.

I segreti del successo di Genetec

Secondo il rapporto Omdia, Genetec si è classificata come uno dei fornitori a crescita organica più rapida nel segmento del controllo accessi in qualità di servizio ACaaS (Access Control as a Service) nelle Americhe, che rappresenta oltre il 70% del mercato globale. Questa crescita è generata dalla rapida adozione di Security Center SaaS, la piattaforma di sicurezza fisica aperta e unificata, basata su cloud, dell’azienda. Genetec fornisce soluzioni ACaaS dal 2017 e vanta una pluriennale esperienza nell’aiutare le organizzazioni ad adottare il controllo degli accessi basato su cloud secondo le proprie esigenze.

Genetec ha mantenuto la seconda posizione nelle Americhe per quota di mercato nel software di controllo degli accessi, ha guadagnato terreno nell’area EMEA ed è tra i primi 10 fornitori nell’area Asia-Pacifico*, dove ha registrato ancora una volta il più alto tasso di crescita organica della regione.

Le soluzioni di controllo accessi Genetec sono facilmente scalabili, da una singola sede a implementazioni globali, e offrono alle organizzazioni la flessibilità di poter operare interamente on-premise, nel cloud o con una combinazione di entrambi. Grazie all’architettura aperta, Genetec permette ai clienti di scegliere, senza vincoli, l’hardware e le integrazioni di terze parti più adatti alle loro esigenze. Il controllo accessi in Genetec Security Center e Security Center SaaS può essere anche unificato con sistemi video, antintrusione, di comunicazione e altri ancora in un’unica interfaccia, per una maggiore consapevolezza situazionale e processi operativi aziendali più efficienti.

Oltre al Rapporto sul Controllo degli Accessi 2025, Omdia ha recentemente pubblicato lo studio Video Surveillance & Analytics Report 2025 secondo il quale Genetec ha mantenuto la posizione di leader a livello mondiale nel segmento del software di videosorveglianza, e detiene il primo posto a livello mondiale anche nella categoria più ampia che combina software di videosorveglianza e di videosorveglianza as-a-Service (VSaaS).

Dichiarazioni

Bryan Montany, principale analista della ricerca sulla sicurezza fisica di Omdia, afferma: “Il mercato del software per il controllo accessi ha registrato la crescita più rapida nell’ultimo decennio, a livello globale, nelle vendite di apparecchiature per il controllo accessi, poiché il settore è sempre più focalizzato sul software. Le soluzioni basate su cloud sono diventate un importante motore di crescita grazie alla loro scalabilità e alle avanzate capacità di elaborazione dei dati. La significativa crescita organica di Genetec dimostra l’attrattività delle sue opzioni di implementazione flessibili, dell’ampia interoperabilità con hardware di terze parti e della piattaforma unificata per i sistemi di sicurezza“.

“Da oltre 25 anni la nostra strategia di sviluppo si concentra sull’anticipazione delle esigenze dei clienti e sull’offerta di innovazioni concrete. La crescita costante anno dopo anno osservata dagli analisti nei mercati del controllo accessi e dei VMS testimonia il nostro continuo impegno nello sviluppo di sistemi aperti e unificati, per una solida sicurezza informatica e la privacy by design“, ha dichiarato Christian Morin, Vice President of Product Engineering e Chief Security Officer di Genetec.