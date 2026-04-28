Durst Tau G3: il nuovo riferimento per la stampa inkjet di etichette con standard industriali

Tau G3 è la piattaforma di nuova generazione per la stampa inkjet di etichette con standard industriali sviluppata da Durst per rispondere all’evoluzione del settore label and flexible packaging, sempre più orientato a tirature variabili, tempi di consegna ridotti e livelli qualitativi elevati. Basata sulla consolidata architettura Tau RSC, la piattaforma è stata ulteriormente evoluta per integrare automazione, controllo qualità e intelligenza artificiale all’interno del processo produttivo. Il sistema si sviluppa attorno a tre direttrici progettuali – affidabilità, semplicità e prestazioni – con l’obiettivo di ottimizzare produttività, qualità di stampa e gestione operativa, accompagnando i converter verso modelli produttivi più efficienti e sostenibili. Tau G3 si inserisce nel portafoglio Durst dedicato alle etichette, che comprende anche i sistemi ibridi KJET e XJET per contesti produttivi avanzati.

Disponibile nei modelli Core e Peak, Tau G3 offre una risoluzione nativa di 1200 x 1200 dpi e una configurazione modulare che consente di adattare il sistema a diverse esigenze produttive. In termini di velocità, Tau G3 Core raggiunge i 61 m/min, mentre Tau G3 Peak arriva a 80 m/min, espandibili fino a 100 m/min a seconda della configurazione. La luce di stampa varia da 244 mm a 510 mm, garantendo massima scalabilità. Dal punto di vista cromatico, Tau G3 supporta la quadricromia CMYK con l’aggiunta opzionale di arancio, viola e verde (OVG, eptacromia), oltre al bianco, conpolimerizzazione UV o LED. Questa configurazione, unita alla possibilità di stampare su diverse tipologie di supporti che vanno dalla carta ai film fino ai fogli di alluminio, con spessori compresi tra 20 e 500 micron, consente di gestire un’ampia gamma di applicazioni nel settore delle etichette e degli imballaggi flessibili.

L’automazione e il controllo di processo rappresentano due elementi centrali della piattaforma. Tau G3 è equipaggiata con il sistema Durst ARC (Automatic Register Control) per la registrazione colore in tempo reale e Durst MEP(Material Edge Protection), progettato per proteggere le testine di stampa e migliorare l’affidabilità operativa. A questi si affianca l’esclusiva tecnologia proprietaria Durst Hawk AI, basata su sistemi di visione artificiale, che consente di automatizzare il controllo qualità e intervenire direttamente sul processo di stampa, correggendo in tempo reale eventuali difetti – come gli ugelli mancanti – senza necessità di intervento da parte dell’operatore. Nello sviluppo di Tau G3, inoltre, è stata dedicata particolare attenzione anche al controllo qualità visivo, con l’integrazione di un’unità di ispezione ergonomica dotata di illuminazione D50/RGB e predisposizione per l’interfacciamento con diversi sistemi di ispezione, a supporto della stabilità e della ripetibilità del processo. Anche sotto il profilo operativo, la stampante introduce importanti aggiornamenti legati all’ergonomia e alla manutenzione: display LED intuitivi per il monitoraggio dello stato, accesso semplificato ai componenti e un sistema di raffreddamento riprogettato che contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina.

Le prime installazioni sono già in funzione presso clienti italiani e internazionali. Tra questi, l’altoatesina Amonn Print che ha recentemente avviato la produzione con Tau G3 Core LED, registrando sin da subito un incremento della produttività e un miglioramento dell’efficienza complessiva del processo.