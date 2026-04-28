ProXima Distribution distribuisce l’Access Management di SecurEnvoy

ProXima Distribution, realtà recentemente costituita e già protagonista di un percorso di rapida espansione nel panorama della distribuzione IT e cybersecurity, annuncia un importante accordo distributivo con SecurEnvoy, realtà con oltre vent’anni di esperienza nell’autenticazione a più fattori e nella sicurezza degli accessi, che supporta organizzazioni altamente regolamentate a livello globale ed è stata insignita dei Queen’s Awards for Enterprise per il commercio internazionale e l’innovazione.

L’intesa prevede la distribuzione delle soluzioni SecurEnvoy all’interno del portafoglio di ProXima Distribution, con un focus specifico sulle tecnologie di Access Management, oggi sempre più cruciali nelle strategie di sicurezza digitale delle organizzazioni.

Un ulteriore passo nel percorso di crescita di ProXima Distribution, che sin dalla sua costituzione ha avviato una strategia commerciale dinamica e orientata all’espansione internazionale.

Attraverso l’integrazione della suite di SecurEnvoy, ProXima Distribution metterà a disposizione tecnologie flessibili, adattabili e scalabili, progettate per la sicurezza moderna, ideali per organizzazioni che operano in ambienti distribuiti (cloud, ibridi e multi-country):

Gestione degli accessi – una soluzione di Access Management per gestire e controllare l’accesso degli utenti su un’ampia gamma di sistemi e applicazioni. Un primo passo verso un approccio di sicurezza Zero Trust che garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, nel momento in cui ne hanno necessità.

– una soluzione di Access Management per gestire e controllare l’accesso degli utenti su un’ampia gamma di sistemi e applicazioni. Un primo passo verso un approccio di sicurezza che garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, nel momento in cui ne hanno necessità. Autenticazione a più fattori (MFA) – un’ampia gamma di strumenti che includono applicazioni mobile, biometria, smart card e SMS in tempo reale che consente alle organizzazioni di scegliere il metodo di autenticazione più adatto in base al tipo di dispositivo e ai profili utente, applicandoli in modo efficace a VPN, desktop remoti, portali web, applicazioni cloud pubbliche e accessi a server o workstation.

– un’ampia gamma di strumenti che includono applicazioni mobile, biometria, smart card e SMS in tempo reale che consente alle organizzazioni di scegliere il metodo di autenticazione più adatto in base al tipo di dispositivo e ai profili utente, applicandoli in modo efficace a VPN, desktop remoti, portali web, applicazioni cloud pubbliche e accessi a server o workstation. Data Discovery – una soluzione altamente automatizzata per l’identificazione di informazioni sensibili e riservate, sia on-premise sia in cloud, offrendo una visibilità completa sui dati e consentendo una gestione proattiva dei rischi e della conformità normativa.

Questo accordo non si limita ad arricchire il catalogo di ProXima Distribution, ma rappresenta un potente acceleratore del suo posizionamento internazionale. La scelta di SecurEnvoy di collaborare con ProXima evidenzia la capacità del distributore di operare come ponte strategico e hub dinamico, connettendo l’innovazione globale ai mercati locali attraverso un approccio consulenziale che supera i confini nazionali.

“ProXima Distribution possiede una profonda conoscenza del mercato italiano ed è quindi in una posizione privilegiata per supportare i clienti italiani nell’implementazione dell’autenticazione a più fattori, nel rispetto dei vincoli normativi e delle specificità delle infrastrutture esistenti,” dichiara Michael Downs, VP of Global Sales di SecurEnvoy. “La sua competenza tecnica garantisce ai clienti un supporto adeguato durante tutte le fasi di implementazione, assicurando la scelta della soluzione più adatta alle loro esigenze e mettendoli in condizione di migliorare il proprio livello di sicurezza fin dal primo giorno.”

“L’accordo con SecurEnvoy rappresenta una pietra miliare della nostra strategia di crescita, consentendoci di integrare una soluzione d’eccellenza, fondamentale per affrontare le moderne sfide della cybersecurity,” commenta Antonio Serra, Sales Director di ProXima Distribution. “Il fatto che realtà globali scelgono di collaborare con noi dimostra che il mercato riconosce il valore del nostro modello e la solidità della nostra crescita. In un contesto in cui le organizzazioni operano sempre più su infrastrutture distribuite, tra cloud, ambienti ibridi e workforce decentralizzata, diventa fondamentale poter contare su soluzioni di sicurezza delle identità scalabili e flessibili, come quelle di Secure Envoy.”

Per SecurEnvoy questa partnership rappresenta un’opportunità per estendere la propria presenza sul mercato, facendo leva sulla rete commerciale e sulle competenze di ProXima Distribution per accelerare l’adozione delle proprie soluzioni di Asset Management in contesti enterprise e mid-market.