Getac F110 e K120: il fully rugged incontra efficienza e versatilità

Ambienti di lavoro particolarmente sfidanti, hanno bisongo di soluzioni potenti, efficienti e affidabili. Sempre in linea con queste esigenze, Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione dei tablet F110 e K120, che combina affidabilità fully rugged con una serie di nuovi potenti aggiornamenti per performance ed efficienza eccezionali sul campo.

Getac F110 è stato a lungo all’avanguardia nel design dei tablet rugged, raggiungendo una grande popolarità tra i clienti di diversi settori. Il nuovo F110 ne raccoglie l’eredità e offre potenza di elaborazione, luminosità e connettività migliorate, oltre a un’eccellente efficienza energetica, che garantisce il funzionamento per un intero turno di lavoro in una varietà di ambienti sfidanti sia indoor che outdoor.

Getac F110: il tabled fully ragged potente e versatile

Le caratteristiche principali del tablet Getac F110 da 11,6 pollici includono un processore Intel CoreTM 13th Gen i5/i7 aggiornato, con grafica Intel UHD che offre nuovi livelli di velocità di elaborazione e prestazioni grafiche. Il tablet K120 da 12,5 pollici è dotato di un potente processore Intel i5/i7 con grafica Iris Xe integrata.

Inoltre, entrambi i dispositivi offrono uno schermo Lumibond ultra-luminoso da 1.200 nit, con modalità multitouch (touch, guanto, pennino e l’opzione digitizer) per ottimizzare la produttività in diverse condizioni atmosferiche, dalla luce diretta del sole alla pioggia e alla neve.

Per una maggiore mobilità e produttività, Getac F110 e K120 possono essere utilizzati insieme ad un’ampia gamma di accessori Getac, tra cui tastiera rimovibile, maniglia rigida per il trasporto e docking sicure per veicoli.

Opzioni di connettività eccezionali

Una comunicazione da remoto veloce e affidabile sul campo è un aspetto fondamentale in settori come difesa e oli&gas, ad esempio per la produzione e l’esplorazione. Per questo motivo, i modelli Getac F110 e K120 di nuova generazione offrono di serie un’ampia gamma di opzioni di connettività eccezionali. Queste includono Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax e Bluetooth 5.3, che consentono al personale di comunicare rapidamente con i colleghi e di condividere i dati quando necessario. La connettività può essere ulteriormente migliorata con i moduli opzionali 4G LTE e 5G Sub-6 i (con dual sim che include una sim fisica e una e-sim), mentre la webcam da 5MP fornisce immagini chiare e dettagliate durante le videochiamate, per guidare le attività da remoto.

Inoltre, incluse come standard, due porte ThunderboltTM 4 Type-C per il tablet K120 e uno slot per doppia scheda SIM (Micro-SIM, 3FF ed e-SIM) che espande le funzionalità end-to-end, mentre un’unità SSD rimovibile dall’utente, offre un modo sicuro e flessibile per gestire i dati in movimento.

Maggiore efficienza energetica e affidabilità sul campo

I professionisti che operano sul campo nei settori come produzione e utility necessitano di dispositivi digitali su cui poter contare per l’intero turno di lavoro, anche quando l’accesso alla presa di corrente o alle strutture di ricarica è limitato. Getac F110 di ultima generazione è dotato di memoria DDR5 (fino a 32 GB), che offre velocità di base più elevata e un consumo energetico inferiore rispetto alle versioni precedenti, rendendolo ideale per supportare il funzionamento per un intero turno di lavoro. Le batterie hot swap sono facilmente sostituibili direttamente sul campo, se necessario. Se invece si ha l’esigenza di un maggior tempo di funzionamento tra una ricarica e l’altra, F110 offre l’opzione batterie ad alta capacità agli ioni di litio.

Entrambi i dispositivi, Getac F110 e K120, offrono una robusta affidabilità. Le certificazioni MIL-STD-810H e IP66 oltre alla resistenza alle cadute fino a 1,8 m durante l’utilizzo, li rendono ideali per le operazioni in ambienti di lavoro difficili, dove il rischio di urti, cadute e versamenti accidentali è molto più elevato.

“La trasformazione digitale in settori sfidanti è sempre maggiore, un numero crescente di aziende necessita di dispositivi per sostituire i tradizionali processi con carta e penna, sia che ci si trovi in campo, in fabbrica, in strutture remote o nel mezzo tra queste“, afferma James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “I tablet fully rugged Getac F110 e K120 di nuova generazione vantano nuove funzionalità e miglioramenti che aiutano i professionisti del settore a portare a termine il lavoro al primo tentativo, anche in condizioni avverse e da luoghi remoti”.

Disponibilità dei tablet Getac F110 e K120

La nuova generazione del tablet F110 di Getac è già disponibile, mentre il tablet K120 sarà disponibile da luglio 2024.