Deutsche Bahn sceglie le soluzioni rugged di Getac

Negli ambienti di lavoro più “estremi” la tecnologia rugged svolge un ruolo molto importante in termini di operatività e sicurezza. Per questo Deutsche Bahn utilizza i notebook rugged S410 di Getac per gestire i numerosi flussi di lavoro operativi. IT-HAUS, con sede a Föhren vicino a Trier in Germania, si è aggiudicata la relativa gara di appalto con Getac ed è ora fornitore di DB. Nello specifico, i notebook S410 sono utilizzati per le revisioni e per le ispezioni generali, nonché per la manutenzione e le riparazioni; hanno l’obiettivo di contribuire a ridurre al minimo i tempi di fermo treno.

Professionalità nella digitalizzazione

I notebook rugged S410 di Getac supportano i processi di digitalizzazione e automazione e garantiscono un’ispezione e una manutenzione rapida ed efficiente. In caso di guasti al sistema, danni o danni accidentali, i treni saranno tempestivamente rimessi in funzione e i tempi di fermo saranno ulteriormente ridotti.

Ulteriori applicazioni di Getac S410 presso Deutsche Bahn includono creazione di report e documentazione automatizzati, monitoraggio regolare delle apparecchiature rilevanti per la sicurezza ed esecuzione delle attività di ispezione complesse, revisioni e ispezioni generali.

Con i notebook Getac S410, i tecnici dell’assistenza possono lavorare contemporaneamente su treni diversi con sistemi differenti. Ciò consente di generare report per i treni coinvolti in un incidente e di leggere i sistemi in uso nelle officine. Quando si controllano i motori o si cercano guasti all’interno e sotto i treni, è essenziale avere un dispositivo affidabile con display di facile lettura, tastiera retroilluminata e diverse connessioni (come RS232 o RJ45), oltre all’affidabilità rugged, quando si lavora in officina o all’aperto e in un’ampia gamma di condizioni meteo.

Particolarmente importante per Deutsche Bahn era avere una procedura affidabile in caso di guasti imprevisti. In questo caso, il servizio Hot Swap di IT-HAUS e il programma Getac Self-Maintainer garantiscono tempi di inattività ridotti.

Deutsche Bahn: da oggi la manutenzione è intelligente e sicura con Getac

I dispositivi Getac vengono anche utilizzati per la segnalazione automatica della condizione dei componenti del treno direttamente alle officine di manutenzione o per la fornitura automatica di pezzi di ricambio. Grazie alla diagnostica digitale e ai sistemi di ispezione, Getac S410 offre agli addetti di Deutsche Bahn un supporto ancora più efficace e riduce il loro carico di lavoro.

“Siamo molto orgogliosi di supportare Deutsche Bahn con le nostre soluzioni informatiche rugged”, afferma Eric Yeh, Managing Director di Getac Technology. “I nostri notebook S410 sono estremamente potenti e affidabili, molto comodi da usare e consentono un elevato grado di digitalizzazione, grazie anche alla tecnologia 5G. Sono l’ideale per rimanere operativi senza problemi in ambienti difficili, di conseguenza, sono particolarmente adatti per svolgere le attività complesse richieste da questo settore”.