Giulio Vada alla guida dell’espansione di Group-IB in Europa

Group-IB, realtà specializzata nello sviluppo di tecnologie di cybersecurity per investigare, prevenire e combattere il crimine digitale, è lieta di annunciare la nomina di Giulio Vada a Head of Sales per la penisola iberica e l’Italia. La nomina sottolinea la volontà dell’azienda di accrescere la propria presenza sul mercato europeo attraverso percorsi mirati di avvicinamento alla clientela, con l’obiettivo di incrementare ricavi e redditività.

Perché investire sulla penisola iberica?

La penisola iberica, caratterizzata da un’economia fiorente è un mercato chiave per la crescita di Group-IB nell’Europa occidentale. L’attenzione posta dai Paesi della regione sulla digitalizzazione delle rispettive economie e sull’aumento degli investimenti nella sicurezza digitale sono in linea con l’esperienza e l’impegno di Group-IB nella lotta contro la criminalità informatica. Insieme, Spagna e Portogallo costituiscono la quarta economia dell’Unione Europea. Entrambi i Paesi sono focalizzati sull’innovazione e sulla costruzione di infrastrutture all’avanguardia in grado di favorire la crescita futura di un mercato in cui il terziario costituisce oltre il 76% delle attività commerciali. Secondo le stime di Statista.com, nel 2024 il volume d’affari del mercato spagnolo della cybersecurity dovrebbe raggiungere i 2,96 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, Spagna e Portogallo sono tra i Paesi più colpiti in Europa in termini di fughe di dati, e delle attività di gruppi ransomware e Initial Access Brokers (IAB). Group-IB intende portare nella regione soluzioni all’avanguardia, con Threat Intelligence, Digital Risk Protection, Attack Surface Management e Fraud Protection in primo piano. Questa linea di prodotti, consolidata all’interno dell’ecosistema Unified Risk Platform, si allinea perfettamente con l’evoluzione delle esigenze e delle preferenze del mercato locale, soprattutto in un settore attualmente in forte espansione come quello della cybersecurity.

I compiti post-nomina di Giulio Vada

“Il nostro obiettivo è quello di posizionare Group-IB come partner di fiducia per le istituzioni pubbliche e le imprese nell’investigazione, prevenzione e lotta al crimine informatico in tutta Europa“, dichiara Camill Cebulla, Direttore commerciale di Group-IB in Europa. “L’estensione del ruolo di Giulio Vada già Business Development Manager di Group-IB per l’Italia a Head of Sales per la regione iberica è una pietra miliare per Group-IB, che avvia un nuovo capitolo di crescita e innovazione in quest’area. La sfida principale sarà quella di adattare l’attuale modello di business di Group-IB sia al panorama economico sia alla tipologia di minacce informatiche della regione. Tuttavia, con l’avvio proattivo di sforzi volti all’integrazione e facendo leva sulla nostra presenza consolidata con esperti professionisti in loco, siamo fiduciosi in merito al successo delle nostre operazioni“.

Vada porta nel suo nuovo ruolo una grande esperienza e un approccio strategico lungimirante. Grazie alla sua profonda conoscenza delle dinamiche regionali e alla sua vasta esperienza, egli guiderà l’espansione dell’azienda in Spagna e Portogallo, concentrandosi su settori chiave in crescita come i servizi finanziari, le telecomunicazioni, l’industria manifatturiera e il settore pubblico. Pur concentrandosi sulla regione iberica, il mercato italiano rimarrà nella sua sfera di responsabilità.

La strategia commerciale dell’azienda nella regione guidata da Vada è incentrata sulla creazione di un solido ecosistema di partner, sull’affermazione di Group-IB sul mercato e sull’impegno nella creazione di relazioni strategiche con stakeholder, clienti e partner del settore pubblico e privato.

“Nonostante la frammentazione del canale IT e la concorrenza dovuta a fornitori di cybersecurity affermati e startup, credo fermamente nella strategia di investire in partnership solide e di far emergere la nostra azienda quale attore affidabile e di fiducia“, dichiara Giulio Vada. “L’azienda intende porre un’enfasi significativa sulla conformità agli standard e alle regolamentazioni vigenti in fatto di cybersecurity come parte dei suoi sforzi per destreggiarsi nel panorama normativo ed essere un partner interessante per le aziende della regione”.

La sede Group-IB di Amsterdam

Nel 2020 Group-IB ha aperto la sua centrale europea ad Amsterdam. La sede funge da hub sia per le attività commerciali europee della società sia per la ricerca sul panorama delle minacce nella regione. Come partner attivo in indagini globali e in operazioni congiunte con le forze dell’ordine, Group-IB è un partner privato di Europol dal 2015 e l’azienda è anche membro del Gruppo consultivo sulla sicurezza di Internet dell’Europol European Cybercrime Centre (EC3), creato per promuovere una più stretta collaborazione tra Europol e i suoi principali partner non appartenenti alle forze dell’ordine. Il contributo di Group-IB alla Digital Skimming Action è stato il suo più recente coinvolgimento in un’operazione anticrimine condotta da Europol, sulla base dei successi ottenuti in passato con la Carding Action 2021 e la Carding Action 2020, entrambe condotte dall’EC3 con il supporto delle forze dell’ordine nazionali negli Stati membri dell’UE e nel Regno Unito. Le due operazioni Carding Action hanno permesso di evitare danni di oltre 50 milioni di euro.