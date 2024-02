Miriam Murphy nominata Presidente europeo di TD SYNNEX

Novità ai vertici TD SYNNEX con una nuova nomina: Miriam Murphy è il nuovo presidente della società in Europa.

Miriam Murphy assumerà il suo nuovo ruolo l’8 aprile 2024 e sarà responsabile della forza lavoro europea di 7.000 dipendenti, guidando la strategia aziendale e l’operatività nella regione. Riporterà a Patrick Zammit, Chief Operating Officer di TD SYNNEX, al quale subentra come Presidente per l’Europa e farà parte del team esecutivo globale dell’azienda.

Miriam Murphy guiderà il consiglio esecutivo europeo, composto da leader di area, nonché da responsabili di unità aziendali strategiche e funzioni di supporto nella regione.

Il ritorno di Miriam Murphy a TD SYNNEX

Murphy ritorna in TD SYNNEX dopo due anni come amministratore delegato per l’Europa presso NTT. In questo ruolo, è stata responsabile della strategia e del conto economico per 14 paesi, fornendo soluzioni tecnologiche, consulenza e servizi gestiti, a clienti in differenti settori. In precedenza, ha lavorato presso TD SYNNEX per oltre 20 anni ricoprendo vari ruoli di leadership, tra cui Senior Vice President, Advanced and Specialized Solutions in Europa e Regional Leader per il Nord Europa.

Miriam Murphy è un’importante sostenitrice della diversità, dell’equità e dell’inclusione nel settore IT. Nel suo precedente periodo presso TD SYNNEX, ha svolto un ruolo attivo nel contribuire a consolidare e far progredire i programmi di inclusione dell’azienda in Europa, supportando la creazione di gruppi dedicati a temi come l’equità di genere, la disabilità e le questioni LGBTQ.

Dichiarazioni

“È fantastico dare il benvenuto a Miriam Murphy in TD SYNNEX. Grazie alla precedente esperienza con noi, conosciamo già le sue innumerevoli qualità di leadership. Porta con sé una mentalità incentrata sulle persone, combinata con un eccezionale senso degli affari, una vasta rete di contatti presso fornitori e clienti e un impegno incessante nel fornire l’eccellenza a tutti i nostri stakeholder“, ha affermato Patrick Zammit. “Ritorna rafforzata dalle sue esperienze al di fuori dell’azienda e fornirà sicuramente nuove prospettive sul mercato finale e sulle esigenze dei clienti, in particolare nell’area strategica dei servizi, mentre ci impegniamo a far evolvere continuamente il nostro approccio al mercato e a creare una proposta di valore e un’esperienza di prim’ordine per i nostri partner e fornitori”.

Miriam Murphy ha dichiarato: “Sono lieta e onorata di assumere la guida delle attività europee di TD SYNNEX. Gli oltre 7.000 collaboratori dell’azienda nella regione svolgono un ruolo fondamentale nel cuore dell’ecosistema del canale, favorendo l’evoluzione continua e connessioni senza soluzione di continuità tra fornitori, partner e clienti finali. Non vedo l’ora di sostenerli nell’ambito del nostro impegno ad aiutare tutti i nostri partner di canale nel far crescere le loro attività e fornire grandi risultati al mercato. La cultura, il talento e lo spirito di squadra di TD SYNNEX non sono secondi a nessuno. Sarà un grande piacere riconnettersi con molti volti familiari all’interno e all’esterno dell’azienda, nonché incontrare nuovi colleghi e partner di canale”.