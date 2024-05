Google Pixel è ora disponibile per il mercato B2B

L’aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, TD SYNNEX ha annunciato la disponibilità degli smartphone Google Pixel per i partner B2B sul mercato italiano.

Creati da Google e unici a proporre il sistema operativo Android nella sua versione pura, i device Pixel rappresentano lo stato dell’arte della proposta Android per quanto riguarda performances globali, sicurezza e intelligenza artificiale. Pixel è il prodotto Android per eccellenza, potendo fare a meno di interfacce utente prodotte da terze parti, per ottenere le performances di alto livello che sono richieste dall’utente business senza rinunciare alla sicurezza.

Fabio Manferdini, BU Manager Mobility, CE e VR in TD SYNNEX Italy, sottolinea l’importanza di questa novità: “Google Pixel va a colmare uno spazio vuoto decisamente rilevante nel mercato business: quello dell’Android user che vuole continuare ad usare Android anche per il lavoro senza avere però pensieri legati alla sicurezza o alle performances. E il 70% degli utenti in Italia sono utenti Android”.

José Dias, Endpoint Solutions Director in TD SYNNEX Italy, aggiunge: “Per TD SYNNEX questa offerta rappresenta una grande opportunità in termini di integrazione del portafoglio di soluzioni Google che possiamo offrire al canale Business” aggiunge José Dias, Endpoint Solutions Director in TD SYNNEX Italy”.

“Combinando il meglio di hardware e software, con l’intelligenza artificiale al centro, l’ecosistema Google Pixel aiuta a semplificare la vita quotidiana e ottenere di più durante la giornata. Siamo contenti di portare la magia di Google Pixel al mercato italiano B2B“, commenta Giovanni Bergamaschi, Country Lead, Devices & Services di Google Italy.

Con questa iniziativa, TD SYNNEX si conferma come punto di riferimento per i rivenditori alla ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze più sofisticate del mercato business.

Per ulteriori informazioni, i partner B2B possono visitare il sito TD SYNNEX Italia o contattare direttamente il proprio referente di vendita.