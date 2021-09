HikCentral Professional: il VMS che cresce con la tua azienda

Hikvision presenta HikCentral Professional, una piattaforma software VMS (Video Management System) che gestisce in modo intuitivo ed affidabile sistemi di sicurezza anche complessi, centralizzandone i componenti su un unico applicativo e semplificandone controllo e gestione.

Apertura è sicurezza

Caratterizzato da un’architettura Client/Server, HikCentral Professional è un sistema aperto che garantisce la massima sicurezza: se infatti l’integrazione con sistemi di terze parti e hardware è semplificata, la protezione dei dati e la sicurezza del trasporto sono però particolarmente accurate.

Modulare e scalabile

HikCentral Professional copre un ampio ventaglio di applicazioni e permette di incorporare solo le funzionalità realmente necessarie: è possibile infatti installare nuovi moduli anche in un periodo successivo. HikCentral Professional segue poi l’evoluzione delle esigenze aziendali, potendo espandere il sistema fino a 100.000 canali.

Business intelligence e sicurezza

Incorporando un’evoluta tecnologia ad intelligenza artificiale, HikCentral Professional raccoglie dati e li analizza per fornire informazioni strategiche volte ad ottimizzare i processi aziendali e ad incrementare il business, ma anche a garantire il rispetto delle regole anticontagio e la sicurezza dei processi industriali e del lavoro.

Marketing

HikCentral Professional elabora report giornalieri, settimanali e mensili preziosi: dal conteggio delle persone all’analisi delle code; dalle aree più visitate all’analisi del percorso dei clienti, fino alle statistiche su sesso ed età degli avventori, come pure dei veicoli che transitano in una certa zona.

Sicurezza sanitaria e dei processi

Non meno importanti i report sulla temperatura corporea dei clienti e sul corretto utilizzo della mascherina, come pure i dati rilevati dalle telecamere termiche per applicazioni industriali.

Smart wall



HikCentral Professional supporta fino a 32 decoder e 32 Smartwall: il video associato agli allarmi può essere visualizzato sul videowall. Un sistema di digital signage può gestire in modo centralizzato messaggi informativi e pubblicitari che possono essere riprodotti in negozi, fiere, stazioni e aeroporti. Gli speaker possono essere attivati in caso di intrusione o per inviare messaggi vocali, ad esempio in caso di superamento della linea gialla nelle aree ferroviarie.

Centralizzato, modulare, scalabile e intelligente: HikCentral Professional è ideale per qualunque esigenza di sicurezza.