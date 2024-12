Google Pixel più presente nel mercato con TD SYNNEX e SBS

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, e SBS, fornitore di prodotti per smartphone e tablet, hanno siglato un accordo strategico per la distribuzione degli accessori originali Google Pixel, dedicati ai partner del canale retail.

I dispositivi sviluppati direttamente da Google, rappresentano il punto di riferimento nel panorama Android, grazie a performance avanzate, elevati standard di sicurezza e un’integrazione nativa con l’intelligenza artificiale. La crescente domanda di accessori originali per questi dispositivi ha reso naturale la collaborazione tra TD SYNNEX e SBS.

Questa collaborazione segna un passo importante nel rafforzare la presenza di Google Pixel sul mercato italiano, offrendo ai partner retail un accesso privilegiato a prodotti di alta qualità progettati per valorizzare al meglio l’esperienza d’uso degli smartphone Pixel.

“Il mercato degli accessori richiede una presenza costante sul punto vendita, una copertura capillare e una profonda esperienza nel settore specifico. SBS rappresenta il partner ideale per supportare i nostri clienti retail nell’offrire una proposta di valore legata all’ecosistema Google Pixel”, ha dichiarato Fabio Manferdini, Business Unit Manager Mobility, CE e xR di TD SYNNEX Italy.

Marco Visconti, General Manager SBS, ha commentato: “In un’ottica di servizio e con l’obiettivo di offrire un valore sempre maggiore al mercato, siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con TD SYNNEX, focalizzata sulla distribuzione degli accessori Google Pixel. Siamo certi che questa sinergia apporterà benefici significativi al settore retail, rafforzando l’offerta e migliorando l’esperienza complessiva per tutti i partner coinvolti”.

Giovanni Bergamaschi, Country Lead Devices & Services di Google Italy, ha affermato: “Google Pixel aiuta a semplificare la vita quotidiana e ottenere di più durante la giornata grazie all’AI e una combinazione potente di hardware e software. Siamo felici che SBS diventi partner per gli accessori Made by Google e in futuro Made for Google per arricchire ulteriormente il nostro ecosistema e portare la magia di Pixel a sempre più persone”.