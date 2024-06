Horsa arricchisce l’offerta CAD e PLM con l’acquisizione di Softech

Softech – Software & Technology – realtà milanese di solida e riconosciuta esperienza, da oltre 40 anni focalizzata su soluzioni CAD e PLM basati su tecnologia PTC – entra in Horsa, importante realtà ICT italiana che progetta, implementa e governa soluzioni IT destinate alle imprese.

L’ingresso è avvenuto ad inizio giugno 2024 con l’acquisizione del 100% della società che in questo modo consolida in Horsa il presidio sui temi di progettazione e sviluppo di prodotto, aggiungendo al proprio portfolio la rivendita di software PTC. Questa operazione, strategica per Horsa, amplia le competenze e il raggio d’azione sul mercato CAD e PLM, rivolgendo l’attenzione ad aziende big player di mercato e focalizzate nel settore Manufacturing, Automotive, AeroSpace, Automazione e Componentistica. Apre, inoltre, interessanti prospettive sui temi IoT e AR.

Dichiarazioni post acquisizione da Horsa e Softech

Angelo Corti Pedruzzi, già Presidente di Softech – Software & Technology, commenta così l’operazione: “Softech ha raggiunto quest’anno i 40 anni di attività e, operando in questo settore fin dall’inizio fortemente innovativo, se non in alcuni momenti pioneristico, ha scelto l’ingresso in Horsa per proseguire la medesima spinta verso la trasformazione digitale e l’integrazione dei sistemi per lo sviluppo prodotto con le piattaforme di governance aziendale in cui Horsa è leader da anni. Ed è con questo spirito che ci piace pensare che questo sia il progetto per “i prossimi 40 anni”: poter soddisfare nel contempo l’incremento qualitativo e quantitativo delle esigenze dei clienti, supportare i sempre più ampi potenti software della piattaforma digitale di PTC e dare una risposta integrata nei vari ambiti della trasformazione digitale che interessa ormai tutti i settori della IT Aziendale. Con l’ingresso in Horsa viene garantito così alle Aziende Clienti il supporto esaustivo ed integrato necessario ad affrontare le sfide che il mercato globale ci propone ormai quotidianamente e le trasformazioni che tutti dovremo insieme affrontare e gestire”.

Dello stesso avviso è Cesare Tarricone, Division Manager di Horsa: “La strategia digital manufacturing di Horsa è da anni quella di spingere sui temi di sviluppo prodotto come naturale completamento dell’offering di soluzioni a supporto dei processi gestionali e operativi. In Softech abbiamo trovato un grande alleato che ci potrà aiutare portando non solo competenze tecniche distintive, ma anche un bellissimo rapporto di partnership con i propri clienti che sono i primi sponsor delle soluzioni PTC”.

Molto soddisfatto delle nuove prospettive che si aprono, con la possibilità di collaborare con realtà internazionali di eccellenza nella trasformazione digitale e settori industriali di applicazione sempre molto stimolanti, si dimostra Gabriele Cortesi, Executive Vice President di Horsa, che commenta così l’acquisizione: “L’ingresso in Horsa di una realtà come Softech – Software & Technology arricchisce ulteriormente la proposta e la qualità dei servizi in ambito CAD, PLM ma anche e soprattutto su temi più innovativi e all’avanguardia come IoT e AR”.