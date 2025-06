Implementazioni di rete veloci, sicure e performanti con MarketApps Installer

L’implementazione di reti aziendali su più siti è stata a lungo una sfida complessa e dispendiosa in termini di tempo e costi. Tra problemi logistici, aumento dei costi di manodopera e installazioni non verificate, i provider faticano a rispettare i tempi e i budget previsti per i progetti.

La piattaforma cnMaestro di Cambium Networks consente di ripensare completamente questo processo. Riunendo tutti gli elementi di rete in un’unica soluzione end-to-end e lavorando a stretto contatto con i clienti per comprendere le loro esigenze reali, cnMaestro ottimizza le reti, fornisce agli operatori informazioni utili, riduce i costi operativi e migliora l’esperienza degli utenti finali e da oggi anche grazie al nuovo strumento MarketApps Installer.

Il vecchio metodo: frammentato e inefficiente

Tradizionalmente, le implementazioni di rete sono state appesantite da flussi di lavoro inefficienti:

Gli access point (AP) venivano spediti a magazzini centralizzati.

I dispositivi venivano disimballati manualmente, preconfigurati, etichettati, reimballati e spediti alle destinazioni finali. I team di cablaggio, gli amministratori di rete e i fornitori di fibra ottica seguivano standard diversi: alcuni verificavano il cablaggio, altri no.

Il tempo, la manodopera e gli errori si accumulavano rapidamente, aumentando i costi e ritardando le tempistiche dei progetti.

La documentazione scarsa spesso creava problemi di visibilità a lungo termine per la risoluzione dei problemi e la manutenzione.

La nuova modalità con MarketApps Installer

MarketApps Installer semplifica e trasforma il processo di implementazione:

I pallet degli AP vengono spediti direttamente al sito, saltando le fasi di magazzino.

Gli installatori scelgono un AP qualsiasi, lo scansionano, gli assegnano un’etichetta di posizione e lo montano.

I test di collegamento e velocità dei cavi vengono eseguiti in loco e registrati automaticamente.

Vengono poi scattate foto di ogni posizione AP e dell’ambiente circostante.

Una traccia di audit completa registra chi ha installato cosa, dove e quando.

Se un AP deve essere sostituito in un secondo momento, è sufficiente scansionare quello nuovo: la configurazione viene applicata istantaneamente.

Il risultato: implementazioni più rapide, costi ridotti, maggiore visibilità e una drastica riduzione dei problemi sul campo.

Vantaggi reali per MSP e proprietari immobiliari

Con MarketApps Installer le implementazioni risultano più veloci del 50% o più, consentendo una accelerazione delle date di avvio in progetti multi-sito. Inoltre i costi complessivi del progetto saranno inferiori, grazie alla eliminazione dell’etichettatura in magazzino e alla riduzione al minimo delle revisioni del sito. Va poi considerato un aumento dei tassi di successo al primo tentativo, grazie alla qualità di installazione standardizzata con test di collegamento e report integrati. Non ultima la manutenzione proattiva, attraverso lo sfruttamento dei test e della documentazione fotografica per prevenire i problemi.

Disponibilità di MarketApps Installer

MarketApps Installer è ora disponibile nella sezione MarketApps di cnMaestro X per AP e switch Cambium. Non è richiesta alcuna licenza aggiuntiva.