Ingecom Ignition si espande in Grecia, Cipro e Malta

Continua con successo e determinazione il percorso di crescita di Ingecom Ignition, società del gruppo Exclusive Networks e distributore a valore aggiunto (VAD) specializzato in soluzioni di cybersecurity IT, OT/ICS, IoT, IoMT e cyber intelligence, annuncia l’ingresso in tre nuovi mercati: Grecia, Cipro e Malta. Presente da tempo in Spagna e Portogallo e attiva in Italia da sei anni, l’azienda prosegue il proprio percorso di espansione nel Mediterraneo, portando il suo modello di business in Paesi con buone prospettive di sviluppo.

Il team italiano di Ingecom Ignition a supporto dei nuovi mercati

La decisione di avviare le operazioni in Grecia, Cipro e Malta nasce da confronti strategici con i principali partner del portfolio, che hanno manifestato un forte interesse per questi mercati emergenti, considerati altamente promettenti per lo sviluppo di soluzioni avanzate di cybersecurity. L’espansione in questi nuovi Paesi sarà supportata dai seguenti vendor: BeyondTrust, Claroty, Delinea, Extrahop, Forescout, Garland, Kela, Netwrix, Sealpath e Yubico. Ingecom ha quindi scelto di proseguire il proprio percorso di crescita sulla scia del modello già applicato con successo in Italia, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di business e rafforzare ulteriormente la propria presenza nell’area del Mediterraneo.

Il team italiano sarà il punto di riferimento operativo per questi nuovi mercati, grazie alla forte affinità culturale e commerciale con il contesto imprenditoriale locale. Il supporto tecnico sarà garantito dal team di prevendita italiano, che verrà ulteriormente rafforzato nei prossimi mesi con nuove assunzioni, in linea con le previsioni di crescita.

Dichiarazioni

“Espandersi in nuovi mercati non significa solo crescere a livello geografico, ma anche investire nella costruzione di relazioni solide e di valore con partner e clienti locali”, sottolinea Javier Modúbar, CEO di Ingecom Ignition. “In ogni nuova area in cui operiamo, portiamo competenza, visione strategica e capacità di supporto, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una cultura della cybersecurity moderna, concreta e orientata all’innovazione”.

“Il nostro ingresso in questi Paesi rappresenta l’evoluzione naturale del percorso iniziato sei anni fa in Italia”, ha commentato Sergio Manidi, Regional Manager South East Europe di Ingecom Ignition. “La risposta positiva dei nostri vendor e il consolidamento del nostro modello distributivo ci hanno spinto a investire in questi nuovi mercati, forti dell’expertise e delle capacità operative del team italiano. Siamo fiduciosi di poter contribuire anche qui allo sviluppo di un ecosistema della cybersecurity solido e innovativo”.