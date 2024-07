Kyocera passa al remote working e sceglie le soluzioni NFON

Un nuovo cliente si affida alle soluzioni integrate per la comunicazione aziendale in cloud di NFON Italia, filiale di NFON AG: Kyocera Document Solutions Italia. L’azienda, che opera in Italia attraverso le tre filiali di Milano, Roma e Verona, sceglie Cloudya di NFON per rendere più smart la comunicazione aziendale.

Branch italiana della giapponese Kyocera, , si rivolge a svariati settori, dalle pubbliche amministrazioni alle banche, dagli ospedali, al retail, con un’offerta che spazia da prodotti per il printing a soluzioni per la digitalizzazione, archiviazione sostitutiva sul cloud e firma digitale, con cui si rivolge al mercato PMI ed enterprise.

Paolo Fortuna, Managing Director NFON Italia: “Contare su un’infrastruttura di comunicazione sicura, semplice da utilizzare e dotata della flessibilità del cloud, è fondamentale oggi per chi desidera garantire, al pari dell’eccellenza dei prodotti offerti, un servizio al cliente di alto livello e continuativo, facilitando anche una migliore reperibilità del personale. Siamo fieri di aver affiancato Kyocera Document Solutions completando il percorso di innovazione digitale già in atto, abilitando un remote working più semplice ed efficiente per i dipendenti e inaugurando un modo di comunicare più smart dentro e fuori dall’azienda”.

Business continuity e passaggio agile al remote working

Nel 2022 Kyocera ha intrapreso un percorso di evoluzione della propria offerta che ha reso necessario dapprima migrare l’intera architettura IT sul cloud e, più recentemente, modernizzare l’infrastruttura di comunicazione passando a un sistema che migliorasse la comunicazione interna ed esterna, permettesse di integrare la telefonia direttamente su Microsoft Teams e supportasse lo smart working per 106 utenti, tra dipendenti e collaboratori.

Spiega Andrea Mauri, MIS Manager, Kyocera Document Solutions Italia: “Stiamo progressivamente cambiando pelle seguendo l’onda della digitalizzazione, nell’offerta come nella dotazione tecnologica. La nuova infrastruttura ha creato l’esigenza di sostituire gli apparati telefonici tradizionali in essere, non più compatibili con il nuovo cloud pubblico, con un sistema che garantisse la business continuity e semplificasse la reperibilità delle persone che oggi possono comunicare con i vari interlocutori direttamente dal proprio interno aziendale ovunque si trovino, in modo comodo e sicuro”.

Una trasformazione semplice e senza intoppi per Kyocera

La semplice integrazione della telefonia di NFON Cloudya direttamente su Microsoft Teams ha permesso a Kyocera di continuare a utilizzare la piattaforma di collaboration già familiare, gestendo anche le comunicazioni telefoniche in modo automatico, intuitivo e più comodo e sicuro.

Andrea Mauri aggiunge: “Abbiamo compiuto grazie a NFON notevole passo in avanti da molti punti di vista. Il passaggio al nuovo sistema si è svolto, anche grazie al partner NetVisory, in modo fluido, senza alcun intoppo, dalla fase progettuale al roll out finale e non abbiamo mai subito disservizi, interruzioni o problemi sulla nuova infrastruttura”.