Jusan Network è il nuovo partner eCommerce di NFON

I Partner sono l’anima pulsante di un’azienda. Spesso, il successo di un’organizzazione dipende proprio dalle collaborazioni strette nel corso della sua esistenza.

NFON Italia, filiale di NFON, provider europeo di soluzioni integrate per la comunicazione aziendale in cloud, annuncia il nuovo Partner Jusan Network. La web agency, 100% italiana, fondata nel 2005 e specializzata in tutti gli aspetti della filiera dell’ecommerce, si rivolge a PMI ed enterprise in Europa, Australia, Asia e Usa, con un’offerta trasversale che va dalla consulenza strategica, all’integrazione di sistemi, alla realizzazione di siti web e agli eventi. Da oggi Jusan amplia la propria offerta di servizi aggiungendo al portfolio la soluzione NFON Contact Center Hub.

Paolo Fortuna, Managing Director NFON Italia: “Jusan Network rappresenta per NFON un partner interessante, per le competenze maturate nella consulenza nell’ambito ecommerce, per la qualità dei clienti e perché condivide con noi lo stesso modo di vedere l’innovazione tecnologica a favore di una trasformazione digitale sostenibile, qualunque sia la dimensione del business. Con questo accordo commerciale intendiamo potenziare la presenza dei nostri sistemi di comunicazione soprattutto nei settori del fashion e design”.

Focus sul cliente finale

Jusan Network opera attraverso una sede principale di Torino e le due secondarie di Savigliano e Milano, dove impiega un organico di 60 persone tra figure tecniche, specialisti delle vendite e formatori. Favorire un livello di innovazione a 360° per permettere alle aziende di mettere il cliente sempre più al centro è la sua missione, che persegue anche grazie al supporto di partner di eccellenza nelle rispettive aree di offerta commerciale. Questo il motivo per cui ha scelto di cogliere l’opportunità della collaborazione con NFON.

Samuele Camatari, Fondatore e CEO Jusan Network, commenta: “Il nostro focus è aiutare le aziende a vendere di più. Crediamo che, per farlo, esse debbano avere gli strumenti tecnologici per ascoltare davvero i clienti e soddisfare appieno le loro richieste. Con NFON Contact Center Hub le aziende possono mettere il cliente al centro e costruire relazioni di valore. Aver integrato la soluzione NFON nella nostra offerta ci permette di migliorare anche il nostro approccio consulenziale verso i clienti”.

NFON e Jusan Network: una partnership dal grande potenziale

Jusan Network è Partner Dealer di livello Silver da marzo 2024 e distribuirà la soluzione NFON Contact Center Hub.

Spiega Samuele Camatari: “Ci impegniamo da sempre ad aiutare i nostri clienti a costruire la loro cultura d’impresa, trasformando la loro stessa visione per migliorare il modo di cogliere le opportunità di business. Alla base di questo mettiamo l’innovazione digitale e la scalabilità, e poter offrire la soluzione di NFON crediamo possa essere di grande valore aggiunto in questo senso”.

A soli tre mesi dall’avvio, il partner apprezza della collaborazione con NFON la condivisione dello stesso approccio verso i clienti, l’innovazione e la tecnologia, e, del sistema NFON Contact Center Hub, soprattutto la qualità che caratterizza la piattaforma integrata, testata personalmente, e le sue funzionalità di AI.

Il partner apprezza inoltre il supporto del team italiano e il fatto di poter trarre vantaggio da webinar, eventi e materiali di marketing, che NFON eroga tramite il programma NGAGE.