LG Electronics presenta i nuovi monitor progettati per il mercato professionale che nascono dalla necessità di soddisfare le esigenze dei moderni professionisti con una selezione di display innovativi, progettati per massimizzare la produttività, offrire immagini realistiche e migliorare il comfort durante le ore di lavoro.

Che si lavori in ufficio o in smart-working, una postazione confortevole è d’obbligo per ottenere risultati migliori. Partendo proprio da questo presupposto, LG presenta i monitor della serie BN650Y da 24 e 27 pollici dotati di un display ergonomico regolabile in altezza (70~130mm), inclinazione (-5~+35°), rotazione (0~355°) e pivot (bi-direzionale), che consentono in tutta semplicità di creare un setup personalizzato a seconda delle esigenze. Questo monitor, con risoluzione da 1920×1080, è dotato di schermo antiriflesso con Haze 25% in grado di migliorare la visibilità delle immagini e la leggibilità del testo anche in ambienti molto luminosi. Dotato di speaker stereo integrati 4W garantisce una resa audio ricca e completa.

In alcuni ambiti professionali la qualità delle immagini è fondamentale, ecco perché LG presenta i modelli BN65Q (27″) e QN600 (32″) con risoluzione Quad HD (2560×1440) e supporto HDR 10 che consentono immagini perfette e un’autentica vivacità cromatica. Questi modelli offrono un’esperienza visiva più accurata e realistica e un contrasto ricco di dettagli anche nelle aree più scure e in quelle più chiare. A questo si aggiunge una copertura al 99% dello spazio colore sRGB, una caratteristica che offre una riproduzione del colore precisa e nitida. Anche il modello 27BN65Q è pensato per offrire un maggiore comfort durante le ore di lavoro grazie alla possibilità di regolare il display in altezza (130mm), inclinazione (-5~+35°), rotazione (0~355°) e pivot. Inoltre, offre speaker stereo integrati 10W, che regalano un suono ricco e potente.

Essere multitasking è una caratteristica essenziale per il professionista moderno a cui viene richiesto di essere veloce e di svolgere attività diverse contemporaneamente con dati, testi, foto e video sempre a portata di mano. A questa esigenza rispondono i nuovi monitor della serie BN650 (29″) e BN770 (34″) che con un aspect ratio di 21:9 consentono di gestire più finestre in una sola schermata senza perdere informazioni essenziali. Quando si deve scegliere un monitor per svolgere la propria attività professionale è importante tenere conto anche del comfort dell’esperienza visiva ecco perché questi display offrono una risoluzione Full HD (2560×1080) per il modello BN650 e Quad HD (3440×1440) per il modello BN770, con il 33% di pixel in più rispetto ad un monitor 16:9 con la stessa risoluzione. Compatibile con il formato HDR permettono di visualizzare bianchi più luminosi e neri più intensi rispetto agli schermi tradizionali riproducendo le aree scure e chiare dell’immagine con una maggiore ricchezza di dettagli. Inoltre, anche questi display consentono una regolazione altamente personalizzabile in altezza (150mm), inclinazione (-5~+35°) e rotazione (BN650: 0~355° / BN770: ± 45°). Dotati di speaker integrati 14W 2.0 con funzionalità MaxxAudio regalano un’esperienza coinvolgente ed immersiva senza distrazioni, consentendo di godersi suoni alti e bassi con una grande nitidezza.

Ai nuovi modelli presentati da LG si aggiunge anche il monitor BN77C da 35 pollici che, rispetto al modello 34BN770, propone un pannello Curvo, sempre con risoluzione Quad HD (3440×1440), per garantire una più un’ampia area di visualizzazione ed è dotato di USB-C che consente di trasferire dati, segnale video e di caricare un dispositivo (Power Delivery 94W) con un singolo cavo.

I nuovi monitor pensati per il mercato business sono tutti dotati di OnScreen Control una funzionalità che consente di personalizzare lo spazio di lavoro dividendo lo schermo o regolando le opzioni di base del monitor in modo semplice. Inoltre, sono stati tutti progettati per offrire un’esperienza di comfort visivo. Grazie alla funzionalità Flicker Safe, infatti, sono in grado di ridurre lo sfarfallio sullo schermo e, grazie alla modalità Reader Mode, che crea uno schermo con una temperatura di colore simile a quella della carta, è possibile rimanere concentrati sul testo senza distrazioni.

Tutti i monitor, tranne il modello BN77C, sono dotati di pannello IPS che offre una migliore riproduzione del colore offrendo colori più vividi e realistici. Grazie alla eccellente qualità delle immagini consentono anche un livello di comfort visivo da ogni angolazione senza alcuna distorsione delle immagini.