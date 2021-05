In questo ultimo anno il Digital Signage è stato un elemento chiave per il settore retail in quanto ha consentito ai retailer di mantenere il distanziamento sociale, contingentare gli ingressi e allo stesso tempo intrattenere e informare i clienti. Grazie al digital signage i clienti hanno potuto fare un’esperienza d’acquisto più interattiva e flessibile dove online e offline si sono integrati perfettamente per creare un sistema ibrido che certamente sarà oggetto di analisi e di evoluzioni nei prossimi anni, ma dal quale difficilmente si potrà tornare indietro.

A questo proposito, LG Electronics (LG) ha deciso di ampliare la sua lineup di monitor signage High Brightness con l’innovativa serie XS4J nei formati da 49” e 55”. Progettata per esposizione in vetrina questa nuova serie offre una tecnologia all’avanguardia in grado di esaltare la creatività, offrire un elevato impatto visivo e creare allestimenti straordinari in qualsiasi contesto commerciale.

Nati per essere notati, vantano una luminosità da 4000nit che consente una visibilità eccezionale e la possibilità di comunicare qualsiasi messaggio in modo unico e indimenticabile anche in vetrina, dove la luce diretta rende necessaria un’elevata luminosità. L’esposizione in vetrina di una soluzione di Digital Signage offre, infatti, anche dall’esterno, la possibilità di condividere materiali sempre aggiornati come promozioni, video emozionali o anteprime dei prodotti che possono essere trovati all’interno del punto vendita, attirando l’attenzione dei passanti e invogliandoli ad entrare. In questo momento, in cui gli ingressi sono limitati e controllati, poter usufruire di un display in grado di offrire già a chi lo osserva dall’esterno contenuti accattivanti e dinamici, in grado di stimolare e catturare l’attenzione, è sicuramente un elemento differenziante e di intrattenimento.

Dotati di pannello IPS e con una risoluzione Full HD (1920×1080), questi monitor offrono un’eccellente qualità delle immagini e colori nitidi da ogni angolazione. Il pannello LG IPS, infatti, consente una visione chiara del contenuto indipendentemente dalla posizione del consumatore. Il design elegante lo rende invece perfetto per esaltare i contenuti riprodotti e l’atmosfera generale del punto vendita portandola alla sua massima espressione. Grazie alla funzionalità di Smart Brightness Control è possibile gestire l’intensità in modo automatico a seconda della luce ambientale.

La serie XS4J è anche altamente performante, grazie al SoC (System-on-Chip) Quad Core che può eseguire diversi task contemporaneamente senza l’ausilio di un media player esterno. Inoltre, il Wi-Fi integrato e la piattaforma webOS 4.1 offrono un’esperienza di utilizzo più semplice ed immediata grazie ad un’interfaccia intuitiva. Grazie al programma Control Manager, le impostazioni del display e i contenuti condivisi possono essere gestiti da remoto e in tempo reale tramite PC o smartphone.

“Il punto di vendita fisico e lo shopping online non sono concorrenti. È dalla loro inte-grazione che nasce una customer experience ricca e accattivante per il cliente finale. Il digital signage contribuisce a questa integrazione offrendo nuovi modi di comunicare, at-tirare l’attenzione e intrattenere il cliente. Con la serie XS4J vogliamo proprio mettere a disposizione dei retailer una soluzione innovativa in grado di stupire il cliente finale con elevati livelli di luminosità, un’eccellente qualità delle immagini e colori nitidi da ogni an-golazione”, ha dichiarato Luca Russo, Sales Head Information Display Italy di LG Electronics Italia.