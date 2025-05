LG Swing: un nuovo smart monitor portatile con schermo touch

Lo Smart Monitor LG Swing (modello 32U889SA) di LG Electronics (LG) fa il suo debutto sul mercato dopo la sua presentazione al CES 2025, dove ha vinto il prestigioso riconoscimento CES Innovation Award.

LG Swing può essere utilizzato sia per attività di intrattenimento che per la produttività, grazie alle sue caratteristiche uniche tra cui lo schermo touch, il supporto con ruote e l’integrazione della piattaforma webOS e delle funzioni di personalizzazione.

Caratteristiche di LG Swing

LG Swing è provvisto di un pratico stand con ruote che consente di trasportarlo da una stanza all’altra in base alle proprie necessità e di cambiare con un solo gesto posizione, orientamento e inclinazione dello schermo touch.

Il display può inoltre essere regolato in modo da adattarsi a diverse angolazioni touch-friendly, rispondendo così a un’ampia varietà di contesti d’uso: che si tratti di guardare un film comodamente dal letto o di organizzare una postazione di lavoro funzionale, il monitor offre una fruizione dei contenuti comoda in qualsiasi contesto. La sua straordinaria versatilità lo rende ideale anche per il tempo libero: gli amanti della musica, per esempio, possono utilizzare il monitor come leggìo digitale durante le sessioni di pratica.

LG Swing è dotato di un display IPS da 32 pollici UHD 4K (3.840 x 2.160) che offre immagini nitide e colori brillanti ad ampi angoli di visione. Le dimensioni e la risoluzione dello schermo lo rendono ideale non solo per la visione di film e serie tv, ma anche per il multitasking e la visualizzazione nitida di testi.

Il touchscreen, una novità per la gamma di smart monitor LG, rende la navigazione e la gestione dei contenuti intuitive e naturali.

La funzionalità Brightness Control contribuisce a offrire un’esperienza di visione coinvolgente, consentendo la regolazione dinamica dell’illuminazione del display in base alle condizioni di luce ambientale.

LG Swing integra due altoparlanti da 10W complessivi che offrono un audio di qualità senza necessità di aggiungere speaker esterni.

Infine, le numerose opzioni di connettività tra cui USB Type-C con alimentazione da 65W e ingresso HDMI assicurano una comoda compatibilità con diversi dispositivi.

Tante app incluse e condivisione assicurata

LG Swing integra la celebre piattaforma per smart TV webOS, che rende disponibili un’ampia gamma di app per l’intrattenimento e la produttività, consentendo l’accesso ai servizi di streaming senza PC, l’utilizzo di applicazioni per ufficio basate su cloud e l’accesso remoto al PC.

Inoltre, tramite la connessione wi-fi e Bluetooth è possibile condividere i contenuti da device iOS e Android tramite AirPlay e Screen Share, ed è anche supportato lo screen mirroring per proiettare il proprio smartphone sul monitor.

Le funzionalità intelligenti di LG Swing permettono di personalizzare l’esperienza d’uso, tra cui la funzione Auto Pivot, che regola automaticamente l’orientamento dello schermo in base al contenuto visualizzato, una funzione comoda sia per fruire dei contenuti brevi verticali, tipici dei social network, sia per visualizzare comodamente il contenuto di eventuali PC collegati.

L’applicazione LG Switch rende ancora più semplice e personalizzabile la gestione dei contenuti provenienti dai laptop collegati grazie a numerosi strumenti pensati per migliorare la produttività, come la possibilità di suddividere lo schermo in diversi layout preimpostati ideali per il multitasking, personalizzare le impostazioni del monitor e controllare più dispositivi di input, per esempio tastiera e mouse.

Disponibile in Italia in estate

Il risultato è un’esperienza d’uso perfettamente fluida e senza soluzione di continuità che rende LG Swing il partner domestico ideale per intrattenimento e produttività.

LG Swing sarà introdotto in Italia nel corso dell’estate.