Linea5000 e Light Now di BTicino tra i finalisti del Compasso d’Oro 2026

I prodotti BTicino Linea5000 e Light Now sono stati selezionati per l’ADI Design Index 2025, la prestigiosa pubblicazione che raccoglie ogni anno i migliori esempi di design italiano in vista del Compasso d’Oro, tra i più autorevoli premi mondiali nel settore.

Espressione di un approccio che unisce estetica e funzionalità, Linea5000 e Light Now parteciperanno alla selezione finale che assegnerà i Compasso d’Oro 2026, riconoscimento attribuito ai prodotti e alle imprese che contribuiscono a valorizzare la cultura del design italiano nel mondo.

La doppia selezione conferma il ruolo di BTicino come punto di riferimento nel panorama del design industriale, capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità progettuale e sostenibilità in prodotti che migliorano concretamente l’esperienza quotidiana delle persone.

Caratteristiche principali di Linea5000 e Light Now

Linea5000 with Netatmo, il nuovo videocitofono da esterno connesso, unisce design, sostenibilità, interfaccia intuitiva e funzionalità smart digitalizzando completamente l’esperienza di accesso agli edifici, all’insegna della massima personalizzazione.

Caratterizzato da linee verticali e da una struttura essenziale, integra un ampio display, videocamera HD e sensori intelligenti in un design contemporaneo. L’interfaccia intuitiva, con assistenza vocale e testi scalabili, garantisce un utilizzo semplice e accessibile, mentre la navigazione simile a quella di uno smartphone consente una gestione evoluta con messaggi personalizzabili, accesso remoto e modifica autonoma dei nomi. Realizzato con materiali riciclati e un numero ridotto di accessori, Linea5000 presenta una cornice in alluminio e cinque finiture metalliche che ne facilitano l’integrazione, in qualsiasi contesto architettonico.

Light Now with Netatmo è una nuova serie civile BTicino, dedicata ai mercati internazionali, che unisce design minimale, tecnologia intelligente e attenzione alla sostenibilità, grazie a scelte industriali consapevoli. Compatibile con impianti tradizionali e smart (radio, MyHOME BUS e KNX), consente di gestire luci e funzioni della casa in modo semplice e personalizzato. Le placche in materiali riciclati, le finiture materiche e le linee essenziali valorizzano ogni ambiente, offrendo una soluzione contemporanea che coniuga estetica, innovazione e rispetto per l’ambiente.

Linea5000 e Light Now saranno in mostra, presso l’ADI Design Museum, in Piazza Compasso d’Oro 1 a Milano. Il museo è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10:30 alle 20:00 (venerdì giorno di chiusura).

Dichiarazioni

“Avere ben due prodotti nella selezione dell’ADI Design Index 2025 conferma la capacità di BTicino di coniugare tecnologia, design e sostenibilità in un’unica visione”, ha dichiarato Milka Eskola, Vicepresidente Design BTicino e Gruppo Legrand. “Sia Light Now, nata da un approccio fortemente orientato alla sostenibilità, sia Linea5000, progettata per essere accessibile e intuitiva per tutti, rappresentano il nostro impegno nel creare soluzioni che migliorano la vita quotidiana delle persone, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale. La qualità dei materiali, la cura dei dettagli e la semplicità d’uso restano al centro del nostro modo di progettare: valori che condividiamo con tutti i team di lavoro che ogni giorno contribuiscono con idee, creatività e dedizione”.