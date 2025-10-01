IDENTITALIA celebra le eccellenze italiane. BTicino tra i brand iconici

BTicino, brand italiano specializzato nelle soluzioni per la smart home, partecipa alla mostra “IDENTITALIA – The Iconic Italian Brands”, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’inaugurazione si è tenuta venerdì 26 settembre al M9 – Museo del ’900 di Venezia Mestre, alla presenza del Ministro Adolfo Urso. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 15 febbraio 2026.

IDENTITALIA celebra i marchi più innovativi e trasformativi del Made in Italy

Ospitare la mostra al M9 – Museo del ’900, primo museo italiano interamente dedicato alla storia del Novecento, aggiunge un ulteriore livello di significato. Attraverso installazioni multimediali immersive, il museo racconta i cambiamenti sociali, culturali e tecnologici del secolo scorso, diventando un luogo ideale per valorizzare il contributo dei grandi brand italiani alla costruzione dell’identità nazionale.

IDENTITALIA celebra cento marchi che hanno accompagnato e spesso anticipato le trasformazioni economiche, sociali e culturali dell’Italia, diventando simboli riconosciuti anche a livello internazionale.

BTicino: eccellenza e innovazione incontrano il design

Fondata nel 1936 a Varese dalla famiglia Bassani come produttrice di componenti elettrici per uso domestico, BTicino è entrata a far parte del gruppo industriale francese Legrand nel 1989. Grazie ad un costante approccio da first mover, l’azienda fin dal secondo dopo guerra, ha da sempre fornito un importante contributo all’innovazione e all’evoluzione del settore, anticipando con i propri prodotti, sistemi e servizi i cambiamenti della società, migliorando la qualità di vita delle persone nell’abitare, vivere e lavorare.

Qualità, innovazione e sostenibilità, unite al design italiano, sono i tratti distintivi di BTicino: valori che, grazie alla ricerca continua, fanno sì che le sue soluzioni trovino posto ogni giorno in tante nuove abitazioni e luoghi di lavoro. La prestigiosa presenza a IDENTITALIA mostra quanto il brand e i suoi valori siano in stretta connessione con l’intero sistema Italia.