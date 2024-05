Meural Canvas II: un regalo di classe per celebrare tutte le mamme

Come un elisir di eterna giovinezza, le infinite forme dell’arte sono destinate a durare per sempre, offrendo in eredità continui spunti di riflessione e ispirazione. Dalla fotografia, alla pittura digitale, Netgear Meural Canvas II consente di scoprire e apprezzare una vasta gamma di opere, arricchendo l’ambiente di bellezza.

Per celebrare la Mamma, il regalo perfetto coniuga l’amore per l’arte, il design di classe e la migliore tecnologia: la cornice dotata di schermo ad alta risoluzione con tecnologia proprietaria TrueArt che evidenzia la matericità delle opere, come dal vivo.

Meural Canvas II è gestibile con Alexa

Bellezza e libertà: associata all’App, la cornice digitale è gestibile da remoto, anche vocalmente tramite Alexa, configurando i contenuti, scegliendo le immagini da alternare, aggiungendone di nuove, regolandone la luminosità e tanto altro.

Potendo sfogliare i soggetti a piacimento, con una sola cornice è possibile cambiare l’atmosfera e personalizzare l’armonia dell’ambiente circostante.

Così, la parete di casa può spaziare tra epoche e stili in continuo divenire seguendo mood e passioni; passare dal lontano 1600 all’avanguardia dei tempi moderni; riprodurre ricordi famigliari o capolavori d’autore.

Meural Canvas II è molto più di una cornice digitale, è una finestra aperta sulle infinite possibilità dell’espressione creativa che lascia spazio all’emozione.

Alle mamme la bellezza senza tempo.