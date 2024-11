Micron Technology premia il lavoro di Avent Silica in EMEA

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato di avere ricevuto due prestigiosi premi da Micron Technology, specialista mondiale nelle soluzioni di storage. I premi “#1 Design-in Distributor” e “#1 Demand Creation Distributor” sottolineano le prestazioni di Avnet Silica e il suo impegno verso l’eccellenza nella progettazione e nel coinvolgimento dei clienti.

Il primo premio è una testimonianza dell’impegno profuso da Avnet Silica durante l’ultimo anno nella conversione dei progetti approvati in design-in. Questo sforzo sottolinea la dedizione dell’azienda verso l’innovazione e la sua capacità di garantire il maggior numero di design-in raggiunti rispetto ad altri distributori. Inoltre, il riconoscimento ottenuto da Micron sottolinea la solida crescita e la competenza tecnica di Avnet Silica, avvalorato dalla posizione di leadership dell’azienda nel mercato.

Ricevuto dopo la chiusura dell’anno fiscale 2024 di Micron Technology, il secondo premio ha confermato Avnet Silica come migliore distributore in termini di demand creation in EMEA. Questo risultato celebra il successo raggiunto anno dopo anno da Avnet Silica nella promozione di tecnologie all’avanguardia ed evidenzia l’impegno dell’azienda nel fornire ai clienti soluzioni di leading-edge memory chips and storage.

“Siamo immensamente orgogliosi di ricevere questi premi da Micron. I due riconoscimenti riflettono la dedizione del nostro team nella promozione delle relazioni a lungo termine con il fornitore. La nostra attenzione nel capire le esigenze dei clienti è stata determinante per ottenere questi due risultati“, ha affermato Lucio Fornuto, Vice President South Europe & Vice President Demand Creation EMEA, Avnet Silica. “L’eccellenza nelle attività di progettazione è al centro della nostra strategia. Questo ci consente di fornire soluzioni complete e di alta qualità in EMEA. I premi rappresentano una fantastica attestazione dei nostri sforzi“.