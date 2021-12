Microsoft presenta Teams Essentials

Microsoft annuncia oggi la disponibilità di Teams Essentials, la prima versione stand-alone di Microsoft Teams studiata ad hoc per le piccole imprese. Teams Essentials è la soluzione professionale per comunicare e incontrarsi in digitale, che a fronte di un prezzo accessibile, supporta collaborazione, comunicazione e produttività negli ambienti di lavoro fisici e da remoto, ovvero ibridi. La tariffa di 3,4 euro al mese per utente è al momento la più competitiva sul mercato.

“Sappiamo quanto siano stati difficili gli ultimi 20 mesi per le piccole realtà imprenditoriali. Hanno dovuto dimostrare estrema flessibilità e capacità di adattamento, spesso con accesso limitato a strumenti e tecnologie”, ha affermato Jared Spataro, Vice Presidente Corporate della divisione Modern Work di Microsoft. “Teams Essentials è studiato appositamente per soddisfare le specifiche necessità delle piccole imprese, aprendo loro le porte del successo nella nuova era del lavoro.”

Teams Essentials offre meno vincoli ma ha le principali funzionalità per comunicare e incontrarsi in digitale, collaborando in un unico ambiente:

Chat e riunioni di gruppo illimitati di durata anche fino a 30 ore

Meeting fino a 300 partecipanti

10 GB di spazio di archiviazione cloud per ogni utente

Teams Essentials comprende le funzionalità già disponibili con la versione gratuita di Teams e ne integra di nuove per andare incontro alle esigenze delle piccole imprese, quali:

Invito dei propri contatti ai meeting con una semplice e-mail . Gli utenti non dovranno iscriversi, né installare Teams per partecipare a una riunione.

. Gli utenti non dovranno iscriversi, né installare Teams per partecipare a una riunione. Integrazione con il Calendario di Outlook e ora anche con Google Calendar per agevolare la pianificazione delle riunioni in Microsoft Teams.

per agevolare la pianificazione delle riunioni in Microsoft Teams. Funzionalità come sala d’attesa, sfondi e la modalità Together, i sottotitoli in tempo reale e reazioni live.

come sala d’attesa, sfondi e la modalità Together, i e reazioni live. Possibilità di rimanere sempre aggiornati grazie alle chat di Microsoft Teams .

. Possibilità di avviare rapidamente un progetto di gruppo e riunioni con tutti, dividere i compiti tra colleghi e creare sondaggi per avere feedback in modo veloce: tutto in un unico ambiente grazie al nuovo modello per le chat di gruppo .

I dati LinkedIn indicano un aumento delle offerte di lavoro pubblicate dalle PMI dell’81,9% rispetto al 1° novembre 2020. Ora più che mai, dunque, le piccole realtà devono essere flessibili per attrarre personale da tutto il mondo e disporre della tecnologia che consente nuovi stili di lavoro, come la collaborazione real-time o differita nel tempo.

Con Teams Essentials le piccole aziende possono fare affidamento su una soluzione a condizioni vantaggiose per lavorare, collaborare e crescere. Teams Essentials può essere acquistato direttamente dal sito Teams o tramite i numerosi Partner Microsoft.