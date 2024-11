Monitor professionali: tre nuove proposte da Philips

Philips presenta tre nuovi monitor professionali: Philips 27B2G5500, 24B2G5200 e 27B2G5200, soluzioni ideali per chi cerca un’opzione sostenibile per il proprio ufficio, grazie a un consumo energetico efficiente. I modelli Philips 27B2G5200 e 27B2G5500 sono dotati di uno schermo da 27”, mentre lo schermo del modello 24B2G5200 misura 24”, ottimo per le attività quotidiane.

I monitor Philips 24B2G5200 e 27B2G5200 sono dotati di risoluzione Full HD per immagini di alta qualità e una frequenza di aggiornamento di 100Hz per un’ottima nitidezza, mentre il Philips 27B2G5500 ha una risoluzione Quad HD. Inoltre, questi monitor professionali sono dotati di funzioni progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Risparmio energetico e imballaggio riciclabile al 100%

I monitor professionali Philips 27B2G5500, 24B2G5200 e 27B2G5200 rappresentano una valida soluzione che rispetta l’ambiente. Infatti, non solo vengono forniti con materiale di imballaggio riciclabile al 100%, ma le loro caratteristiche di risparmio energetico li rendono un’opzione ecologica di lunga durata.

Il LightSensor di questi monitor regola la luminosità perfetta con un consumo minimo di energia, mentre la funzione PowerSensor attiva la modalità di risparmio energetico quando non viene rilevato alcun utente davanti allo schermo. Per i monitor professionali Philips 24B2G5200 e 27B2G5200, il PowerSensor può far risparmiare fino all’80% dei costi energetici, mentre il Philips 27B2G5500 ha un potenziale di risparmio fino al 70%. Queste caratteristiche rendono questi monitor efficienti dal punto di vista energetico e di produttività.

Philips 27B2G5500 e 27B2G5200: monitor professionali certificati EyeSafe 40 di TUV Rheinland

Oltre alla connettività a risparmio energetico, i monitor professionali Philips 27B2G5500, 24B2G5200 e 27B2G5200 sono stati progettati per non gravare sulla vista. Per proteggere dagli effetti potenzialmente nocivi per la salute che le emissioni di luce blu possono causare, questi monitor ne riducono la quantità a livelli sicuri e sono stati testati e collaudati dal TUV Rheinland Eyesafe 40. Inoltre, questi monitor dispongono anche della modalità Low Blue e della tecnologia SoftBlue per ridurre ulteriormente la luce blu emessa dallo schermo e, che, insieme alla bassa luminosità, rendono più confortevole la visione.

Caratteristiche aggiuntive per Philips 27B2G5500, 24B2G5200 e 27B2G5200

I modelli Philips 27B2G5500, 24B2G5200 e 27B2G5200 sono stati realizzati per rendere l’ufficio più efficiente dal punto di vista energetico. Tuttavia, ci sono altre caratteristiche che li rendono un’ottima opzione a tutto tondo per il lavoro professionale: grazie a tecnologie come l’IPS, lo schermo ha un angolo di visione completo di 178/178, in modo che l’immagine visualizzata venga vista in modo uniforme da tutte le angolazioni.

Questi monitor professionali sono anche spiccatamente ergonomici, infatti permettono di ottimizzare il comfort e lo spazio grazie ad appositi ganci per appendere gli auricolari, e al supporto regolabile in altezza, rotazione e inclinazione per garantire la posizione più comoda a qualsiasi utente.

Prezzi e disponibilità dei nuovi monitor professionali Philips

I monitor Philips 27B2G5500, 24B2G5200 e 27B2G5200 saranno disponibili per l’acquisto da dicembre a un prezzo consigliato rispettivamente di €279,00, €219,00 e €219,00. La stessa linea vedrà l’ingresso di altri due modelli, 24B2G5301 e 27B2G5601, entro la metà di dicembre.