MSI Italia si immerge nell’Education a Didacta 2025

MSI, realtà specializzata in soluzioni AI PC, gaming, creazione di contenuti, business e produttività e AIoT, annuncia la propria partecipazione alla prossima edizione di Fiera Didacta Firenze, che dal 12 al 14 marzo animerà i locali della Fortezza da Basso. L’azienda sarà presente all’appuntamento annuale sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola con un suo stand e all’interno dell’area espositivo di MR Digital, spazi in cui sarà possibile toccare con mano i prodotti MSI per il mondo Education.

Gli appuntamenti con MSI a Didacta 2025

Allo stand dell’azienda si potrà scoprire una selezione di prodotti per studenti e docenti e anche partecipare a diverse attività formative e di approfondimento per scoprire come i prodotti possono trasformare l’apprendimento nelle scuole, offrendo soluzioni innovative e performanti per studenti e docenti: il 12 marzo alle 11:30 si terrà il workshop “I prodotti MSI per il mondo Scuola e l’uso del Coding”, mentre alle 15:00 inizierà l’incontro dal titolo “La gamification per la formazione B2B” e alle 16:00 inizierà l’evento “L’intelligenza artificiale nell’era della Digitalizzazione Scolastica”; il 13 marzo alle 9:30 si parlerà di AI durante l’incontro “L’intelligenza artificiale e MSI” e, dalle 11:00, durante il workshop “L’intelligenza artificiale nell’era della Digitalizzazione Scolastica”, mentre alle 15:00 MSI e Niva Scuola Digitale daranno vita all’incontro “Tecnologia e Didattica: Il Ruolo delle Aziende Tecnologiche nel Futuro della Scuola”; il 14 marzo, infine, sarà possibile partecipare al workshop “MSI e la realtà virtuale con META” delle 11:00, all’appuntamento “Tecnologia e Didattica: Il Ruolo delle Aziende Tecnologiche nel Futuro della Scuola” delle 12:00 e all’evento “L’intelligenza artificiale e MSI” che si terrà alle 14:00.

Tocca con mano i laptop dedicati all’Education

Grazie alla collaborazione con MR Digital, inoltre, l’azienda sarà presente a Didacta anche con uno spazio dedicato ai suoi laptop all’interno dell’area espositiva di uno dei principali operatori del settore, dove si potranno toccare con mano i dispositivi portatili dell’azienda per il mondo Education e partecipare all’incontro “Rivoluziona l’Istruzione con MSI: Tecnologia, STEAM, Apprendimento Interattivo e Sostenibilità” che si terrà il 13 marzo alle 16:00. Grazie a questa collaborazione, inoltre, gli insegnanti che utilizzeranno la Carta del Docente per acquistare un laptop MSI Thin 15, Prestige 13 AI Evo oppure Modern 15 potranno accedere a una scontistica dedicata.

Gli appuntamenti con MSI a Didacta sono validi per il rilascio di attestati di frequenza formativa.