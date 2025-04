myPOS Ultra: il terminale di pagamento affidabile e potente

Nel pieno della trasformazione digitale dei pagamenti, le imprese hanno bisogno di soluzioni di pagamento affidabili e performanti. A rispondere a questa esigenza è myPOS, fintech innovativa impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa, che presenta myPOS Ultra: il terminale di nuova generazione che stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza, connettività e durata.

Caratteristiche di myPOS Ultra

Progettato per offrire il massimo delle prestazioni, myPOS Ultra garantisce una durata in standby fino a 15 giorni e una capacità di stampa di oltre 1.500 scontrini con una singola carica. Equipaggiato con un potente processore di ultima generazione e sistema operativo Android 11, offre una velocità di elaborazione superiore del 60% rispetto ai modelli precedenti, con un consumo energetico ridotto del 40%.

Lo schermo ad alta definizione da 6,5 pollici offre un’esperienza utente fluida e reattiva, ideale per ambienti ad alto ritmo. Inoltre, grazie alla connettività 4G potenziata e alla SIM dati gratuita inclusa – un elemento distintivo di tutti i dispositivi myPOS – i pagamenti possono essere accettati ovunque, senza cavi o configurazioni complesse.

Attraverso l’integrazione con myPOS AppMarket, la piattaforma che consente il download di app specifiche per ogni settore, myPOS Ultra si adatta perfettamente alle esigenze di business verticali, offrendo soluzioni personalizzate per ogni tipo di attività. Come tutti i dispositivi myPOS, anche Ultra è associato a un conto aziendale myPOS gratuito, a una Carta myPOS Business inclusa e l’accredito delle transazioni è immediato: i fondi vengono accreditati sul conto aziendale entro 3 secondi, senza costi aggiuntivi.

Compatibile con tutte le principali modalità di pagamento – contactless, QR, banda magnetica e Chip & PIN – myPOS Ultra rappresenta il nuovo punto di riferimento per tutti i commercianti, i professionisti e gli imprenditori che ricercano tecnologia, solidità e libertà operativa.

myPOS cavalca l’onda del successo

Il lancio di myPOS Ultra si inserisce in un anno di forte crescita per la fintech: nel 2024 myPOS ha registrato un aumento del 30% nel volume totale delle transazioni, raggiungendo quasi 14 miliardi di euro, e una crescita del 42% nella base clienti, arrivando a 250.000 esercenti attivi in Europa. Un’espansione accompagnata da nuovi riconoscimenti internazionali, tra cui il Business Awards UK 2025 per la Migliore Soluzione B2B Tech e il premio di Best Point of Sale Solution assegnato da Fintech Breakthrough.

Dichiarazioni

“Con myPOS Ultra non offriamo semplicemente un terminale di pagamento: offriamo un alleato tecnologico affidabile e potente, capace di adattarsi a ogni tipo di attività commerciale. Che si tratti di un caffè, un negozio o un hotel, Ultra è progettato per supportare la crescita del business e semplificare il lavoro quotidiano”, ha dichiarato Roberto Agrò, Head of Direct Sales di myPOS Italy.