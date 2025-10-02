MyRaee: l’app intelligente che insegna a gestire i RAEE

Negli ultimi dieci anni il volume di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è cresciuto più velocemente di qualsiasi altra categoria di rifiuto urbano in Europa: ogni italiano ne produce oltre 16 Kg all’anno, ma meno del 40% viene gestito correttamente.

La dispersione non controllata ha un impatto importante sull’ambiente – per la diffusione di metalli pesanti – a livello economico – per la perdita di materie prime critiche che potrebbero essere riutilizzate – e sociale – alimentando i traffici illeciti.

Per offrire ai cittadini uno strumento concreto e immediato, e al tempo stesso rendere più tangibile la transizione ecologica stimolando piccoli gesti quotidiani virtuosi, i Consorzi Ecoped e Ridomus di SAFE – l’Hub Italiano dei Consorzi per le Economie Circolari – hanno ideato MyRaee: un’applicazione gratuita e intuitiva che rende semplice fare la cosa giusta con i rifiuti elettrici ed elettronici. Progettata con Notomia, realtà milanese specializzata nella creazione di prodotti e servizi digitali innovativi, MyRaee combina strategia, design e tecnologia per aiutare ogni cittadino a diventare protagonista della sostenibilità.

Identificazione veloce del rifiuto da riparare e riciclare

Grazie a un sistema di riconoscimento visivo basato su intelligenza artificiale, basta un semplice scatto fotografico e in pochi secondi l’app identifica l’apparecchiatura non più funzionante. MyRaee indica immediatamente il centro più vicino dove portarla:

Centri di assistenza autorizzati per tentare la riparazione, con informazioni sulla validità della garanzia legale di 24 mesi.

per tentare la riparazione, con informazioni sulla validità della garanzia legale di 24 mesi. Punti di raccolta comunali per un corretto riciclo come RAEE, visualizzabili su una mappa interattiva integrata con Google Maps.

Oltre a guidare l’azione, MyRaee informa i consumatori sui loro diritti al ritiro gratuito 1:1 e 1:0 e offre contenuti divulgativi per comprendere l’impatto ambientale dei rifiuti elettronici, trasformando un gesto quotidiano in un contributo reale alla sostenibilità. L’app consente inoltre di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nel servizio di ritiro 1:1 o 1:0: i Consorzi Ecoped e Ridomus, che operano dal 2006, interverranno per supportare i negozi a garantire il rispetto dei diritti dei consumatori.

Funzionalità principali di MyRaee

Riconoscimento visivo con intelligenza artificiale: identifica l’apparecchiatura e mostra subito il centro più vicino dove ripararla o riciclarla correttamente.

con intelligenza artificiale: identifica l’apparecchiatura e mostra subito il centro più vicino dove ripararla o riciclarla correttamente. Informazioni sulla garanzia legale e sui diritti dei consumatori (1:1 e 1:0).

e sui diritti dei consumatori (1:1 e 1:0). Mappa interattiva dei centri di assistenza e dei punti di conferimento comunali direttamente fruibile su Google Maps.

e dei direttamente fruibile su Google Maps. Possibilità di segnalare difficoltà nel ritiro 1:1 o 1:0, con presa in carico da parte dei Consorzi.

Contenuti informativied educativi sul riciclo e sul valore dei RAEE.

MyRaee è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play ed è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con un semplice scatto, ogni cittadino può riparare, riciclare, conferire e diventare protagonista della rivoluzione green.

Dichiarazioni

“MyRaee nasce per aiutare i cittadini a conoscere meglio il mondo dei rifiuti elettrici ed elettronici e a diventare protagonisti di una scelta responsabile. È uno strumento intuitivo che sensibilizza sull’importanza della riparazione e, quando non è più possibile, del corretto conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con un semplice gesto, ogni cittadino può fare la differenza, contribuendo alla tutela dell’ambiente e scoprendo anche i propri diritti come consumatore. Rappresenta la nostra visione: innovazione digitale al servizio della sostenibilità e dell’economia circolare”, ha dichiarato Giuliano Maddalena, Direttore dei Consorzi Ecoped e Ridomus.