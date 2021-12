Nasce MPS Monitor UK

MPS Monitor, l’azienda italiana che sviluppa e distribuisce una piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, annuncia l’apertura della società MPS Monitor UK Ltd. La decisione riflette il successo che l’azienda ha riscosso in diversi paesi e mercati in Europa, nelle Americhe e in Asia. La costituzione di MPS Monitor UK Ltd, di proprietà e gestita dalla casa madre MPS Monitor Italia, è un passo importante nel percorso intrapreso dall’azienda per espandere la propria presenza nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Nordici. Consente infatti a MPS Monitor di perseguire una strategia di go-to-market focalizzata nel portare tutto il valore e la visione alla base della propria piattaforma ai Dealer e ai fornitori di Managed Print Services in ognuno di questi paesi.

Ian McRae si unisce a Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor, come membro del consiglio di amministrazione di MPS Monitor UK Ltd. Ian McRae è considerato uno dei massimi esperti nel settore del monitoraggio della stampa nel Regno Unito e in Europa in generale. L’unione della loro esperienza velocizzerà la crescita dell’azienda e garantirà che la società appena creata disponga delle migliori risorse, competenze ed esperienza per assicurare un impatto positivo e duraturo sulla comunità dei Dealer attivi nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Nordici. Oltre all’ingresso di Ian McRae, MPS Monitor UK si è già dotata di un team di esperti del settore di lunga esperienza, con una profonda conoscenza delle esigenze aziendali e tecniche dei Dealer. I nuovi membri del team faranno sì che i clienti nuovi e già esistenti di MPS Monitor nei paesi in questione possano ricevere elevati livelli di consulenza pre- e post-vendita, guidando e supportando Dealer e fornitori di Managed Print Services nel loro percorso di migrazione da soluzioni legacy verso una piattaforma più moderna, innovativa e sicura.

L’impegno dell’azienda a rafforzare la propria presenza sul territorio e a servire i partner di canale locali, si riflette anche nello sviluppo di un’intensa campagna di marketing che mira a creare relazioni solide che vengano poi gestite dalla forza vendita e pre-vendita della nuova società. La campagna è supportata da risorse in lingua locale create da MPS Monitor, che vanno da un eBook sul percorso di migrazione a video tutorial, fino a inserzioni pubblicitarie, contenuti su LinkedIn, casi di successo, attività di relazioni pubbliche, newsletter, post blog e un sito web dedicato. Inoltre, MPS Monitor UK Ltd dispone di servizi di contabilità e amministrazione locali, che semplificano i processi di fatturazione e pagamento in valuta locale per i clienti con sede nel Regno Unito.

Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor, ha così commentato il potenziale offerto dal mercato del Regno Unito, dell’Irlanda e dei Paesi Nordici: “La stampa si sta evolvendo e necessita di soluzioni di monitoraggio moderne che offrano una prospettiva nuova per affrontare in modo efficace le sfide attuali in termini di sicurezza, trasparenza di stampa e controllo dei costi. Le aziende nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Nordici sono ricettive verso la proposta di abbracciare soluzioni di gestione della stampa in grado di soddisfare le loro esigenze di cambiamento. Questo rende il Regno Unito un territorio straordinario in cui investire per rispondere alla crescente domanda delle imprese situate in questi paesi. Va aggiunto che Regno Unito, Irlanda e Paesi Nordici hanno alcuni degli ecosistemi di stampa più maturi e sono molto ricettivi nello sviluppo dell’innovazione della stampa, dei servizi e del supporto. Siamo fiduciosi di poter portare rapidamente i vantaggi tangibili e il valore ampiamente riconosciuto di MPS Monitor ai clienti con sede in questi territori. Con l’esperienza e le capacità del proprio team, MPS Monitor ha creato un punto di riferimento per rispondere in modo rapido ed efficace alle mutevoli esigenze delle aziende sia ora che in futuro”.

In riferimento al suo nuovo ruolo, Ian McRae, General Manager di MPS Monitor UK, ha affermato: “Questo è un momento molto esaltante per il business: i modelli di stampa ibridi e il monitoraggio della stampa basato su cloud stanno diventanto il modello di riferimento a livello globale per le organizzazioni moderne. In questo contesto, è mia convinzione che sia i fornitori di servizi che i loro clienti sapranno apprezzare l’eccellenza della soluzione MPS Monitor. Fornirà maggiore sicurezza, visione più approfondita sui dati e un’esperienza utente altamente produttiva, generando un valore maggiore di quanto abbiano mai visto. È una proposta convincente per i partner di canale nuovi ed esistenti e sono fiducioso che una sede nel Regno Unito alimenterà il successo dell’azienda”.