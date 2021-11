La BI di MPS Monitor cresce con gap intelligence

MPS Monitor, azienda italiana che sviluppa e distribuisce la piattaforma leader per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, ha annunciato una partnership con la società gap intelligence, azienda specializzata in analisi e rilevazioni dati. L’obiettivo di questa partnership è fornire ulteriore valore alla comunità dei Dealer del settore Imaging attraverso la fornitura di dati più accurati e informazioni di ercato profondamente integrate in Analytics, la premiata piattaforma di business intelligence di MPS Monitor.

MPS Monitor mette a disposizione dei propri utenti un ambiente di Business Intelligence estremamente avanzato e completo, completamente integrato nella propria piattaforma SaaS di monitoraggio e gestione remota, utilizzata da oltre 2.000 Dealer in 60 paesi. MPS Monitor Analytics è una piattaforma BI completa progettata per Dealer del settore Imaging, rivenditori di stampanti e fornitori di servizi di stampa gestita, basata interamente sulla tecnologia Microsoft Power Bi Embedded.

La soluzione consente agli utenti di accedere a un ambiente BI completo dall’interno del portale Web MPS Monitor, il tutto senza la necessità di account separati, portali diversi o licenze aggiuntive. Gli utenti hanno accesso a un’esperienza di BI self-service completa con la possibilità di modificare dashboard e report esistenti o di crearne di nuovi da zero con un’estrema facilità d’uso, senza alcuna scrittura di codice o precedenti competenze di BI.

La società ha recentemente annunciato che il suo ambiente di BI è stato oggetto di un ampio approfondimento pubblicato nell’area Customer Stories del sito globale di Microsoft.

Con gap intelligence più BI per i dealer di MPS Monitor

Una sfida comune per la maggior parte degli strumenti di monitoraggio remoto è la capacità limitata di fornire informazioni preziose e report utili a causa della mancanza di standardizzazione dei dati raccolti dai dispositivi. Le stampanti hanno una capacità limitata di identificare se stesse utilizzando modelli standard e spesso non sono in grado di fornire informazioni sufficienti in merito alle proprie specifiche tecniche, ai codici dei materiali di consumo, alla loro presenza sul mercato e al consumo energetico.

Grazie alla partnership con gap intelligence, MPS Monitor è in grado di arricchire in modo sostanziale le proprie funzionalità di BI, aggiungendo informazioni che danno un’ampia visibilità di mercato e ulteriori insight. gap intelligence fornisce infatti un dataset estremamente completo e aggiornato di informazioni di mercato e specifiche di prodotto che derivano dalle proprie expertise interne e dalla continua attività di monitoraggio del settore della stampa: milioni di dati contenenti specifiche e configurazioni di prodotto, associazioni di consumabili, date di annuncio e ritiro dal mercato, consumi energetici e molti altri tipi di dati sono ora disponibili per ogni singolo modello standard per tutti i principali produttori di stampanti.

Questo prezioso ed esteso set di dati è ora integrato all’interno del datawarehouse MPS Monitor in cloud su cui opera il sistema Analytics. Il risultato è un enorme aumento della capacità di creare insight e visualizzazioni di dati, sfruttando la potenza dei dati in tempo reale provenienti dai dispositivi insieme ai dati di mercato e alle specifiche di prodotto. Una nuova funzionalità di MPS Monitor, denominata Standard Models Association, consentirà agli utenti di sfruttare queste maggiori capacità di Analytics in modo molto semplice e guidato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor: «La BI e l’analisi predittiva sono alcuni degli strumenti più potenti nelle mani dei Dealer e dei fornitori di Managed Print Services, per garantire nel tempo la salute della loro azienda e la loro redditività. Ecco perché in MPS Monitor stiamo investendo così tanto nel fornire funzionalità di BI self-service a tutti i nostri utenti. Collaborando con gap intelligence, possiamo migliorare ulteriormente l’ampiezza e la profondità delle informazioni fornite dalla nostra piattaforma e consentire ai team di Vendite, Operazioni e Finanza dei nostri clienti di trasformare i dati grezzi delle loro flotte in preziose informazioni. Attraverso l’integrazione di questo nuovo set di dati nel database MPS Monitor, consentiamo a ogni utente di sapere tutto su ogni dispositivo, e non solo ciò che sta accadendo in tempo reale, ma anche ciò che accadrà in futuro».

Per Gary Peterson, CEO di gap intelligence: «Ottenere dati accurati, completi e tempestivi è fondamentale per prendere decisioni aziendali intelligenti. Siamo lieti che i nostri dati a livello micro e macro facciano parte della soluzione di MPS Monitor per concorrere a sostenere i risultati dei suoi clienti. La partnership fra MPS Monitor e gap intelligence potenzia le organizzazioni attraverso insight fondamentali per guidare l’azione».

L’integrazione del dataset di gap intelligence è immediatamente disponibile per tutti gli utenti del portale MPS Montior accedendo alla nuova funzionalità Standard Models appena rilasciata.

I Dealer interessati all’adozione di MPS Monitor possono ottenere una prova gratuita della piattaforma da www.mpsmonitor.it