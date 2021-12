Adobe ha lanciato Creative Cloud Express

Adobe ha lanciato oggi Creative Cloud Express, una soluzione unica sia per il web sia per mobile che semplifica la creazione e la condivisione di contenuti creativi multimediali, dai post e le storie sui social media alla realizzazione di materiali marketing come loghi, volantini, banner.

Creative Cloud Express consente a tutti di esprimere la propria creatività con facilità attraverso la tecnica del trascinamento, offrendo agli utenti l’accesso a migliaia di modelli e template, 20.000 font Adobe Premium e 175 milioni di immagini Adobe Stock senza royalty. Creative Cloud Express fa leva su Adobe Sensei, il potente framework AI e Machine Learning di Adobe e tutta la tecnologia all’avanguardia che c’è dietro alle applicazioni di punta di Adobe come Photoshop, Premiere e Acrobat.

Consentire alle persone di creare e comunicare è sempre stato il fulcro della missione di Adobe di cambiare il mondo attraverso le esperienze digitali e, da oggi, Creative Cloud Express lo rende possibile, permettendo a tutti di esprimere la propria creatività con più facilità, creando contenuti ad alto tasso di creatività indipendentemente dal proprio livello di competenze.

Dagli studenti agli influencer digitali, fino ai piccoli imprenditori: siamo tutti creator. Tutti abbiamo la necessità di esprimere le nostre idee, che sia per una presentazione a scuola, per condividere le nostre esperienze sui social, o per costruire il nostro brand e accrescere il business della nostra azienda. Cresce il numero di persone e aziende che vuole monetizzare i propri contenuti, prodotti e servizi online e che, proprio per questo motivo, necessita di strumenti facili da usare, basati su modelli e template per promuoverli con creatività.

Oltre a essere uno strumento per il consumo e condivisione di contenuti, il web si sta evolvendo in una piattaforma per la creazione e la collaborazione. Il web offre ora una piattaforma onnipresente per rendere la creatività più accessibile a tutti i creator.

Per tutti gli abbonati a Creative Cloud che già utilizzano le applicazioni di punta dell’azienda, Creative Cloud Express aggiunge un valore significativo al processo di ideazione: dalla prototipazione alla garanzia di mantenere la coerenza del brand, alla pubblicazione di contenuti sui social media.

“Ognuno di noi ha una storia da raccontare ed è nostro compito e missione consentire a tutti di esprimere le proprie idee“, ha affermato Scott Belsky, chief product officer e executive vice president, Creative Cloud, Adobe. “In questo momento storico unico, in cui milioni di persone stanno costruendo un brand – personale o professionale – siamo entusiasti di lanciare Creative Cloud Express, uno strumento semplice basato su template predefiniti che unifica il processo di creazione, collaborazione e condivisione in modo che chiunque possa realizzare contenuti creativi con facilità“.

“Grazie a Creative Cloud e Creative Cloud Express, rispondiamo alle esigenze di tutti i creativi e diamo nuovo slancio alla creator economy” ha spiegato David Wadhwani, chief business officer e executive vice president, Adobe. “Creative Cloud Express è da un lato l’inizio di un nuovo percorso per i creator che per la prima volta entrano nel mondo di Adobe e, dall’altro, aggiunge nuovo valore ai nostri abbonati di lunga data”.

Caratteristiche principali:

Funzioni di trascinamento degli oggetti semplificate per personalizzare migliaia di modelli.

20.000 font Adobe premium e 175 millioni di immagini Adobe Stock royalty-free.

Capacità di ricerca avanzata abilitata dall’Adobe Stock Marketplace.

“Quick Actions” basate su Adobe Sensei per la rimozione dello sfondo dalle foto, tagliare e modificare video, trasformarli in GIF e convertire ed esportare PDF in pochi clic.

Template Shared e Brand Shared per garantire coerenza del brand tra i team di lavoro.

Gestione senza soluzione di continuità dei flussi di lavoro legati alla pubblicazione sui social media tramite la funzione ContentCal, una volta integrata con Adobe.

Integrazione con Creative Cloud Libraries.

Prezzi e disponibilità

Creative Cloud Express è disponibile per tutti gratuitamente sul sito adobe.com/express, su App store, Google Play e Microsoft Store.