nubia Z80 Ultra è disponibile a livello globale

nubia, specialista mondiale nell’innovazione degli smartphone, presenta nubia Z80 Ultra, offrendo agli utenti un’esperienza smartphone eccezionale.

Il display personalizzato BOE X10 1.5K ultra-nitido di nubia Z80 Ultra a schermo intero migliora la chiarezza visiva, rendendo la fruizione dei contenuti più coinvolgente e piacevole. Grazie al sistema a doppia lunghezza focale con obiettivi da 35 mm e 18 mm di quinta generazione, gli utenti possono scattare foto e girare video straordinari in varie impostazioni, assicurandosi di non perdere mai un momento.

nubia Z80 Ultra: uno smartphone performante dal design unico

Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, nubia Z80 Ultra offre prestazioni eccezionali, consentendo agli utenti di svolgere più attività contemporaneamente senza interruzioni e di godersi giochi di alta qualità grazie al CUBE Gaming Engine ispirato a REDMAGIC. Dotato di una potente batteria da 7200 mAh, insieme a funzionalità di ricarica cablata da 80 W e wireless da 80 W (accessibili con il kit di ricarica wireless originale nubia da 80 W), garantisce agli utenti di rimanere connessi e carichi per tutto il giorno, eliminando le preoccupazioni di rimanere senza batteria.

Caratterizzato da un design unico sia in bianco che in nero, offre un tocco personalizzato grazie al pulsante di scatto, che garantisce un maggiore controllo durante lo scatto delle foto, mentre il modello di imaging AI di livello professionale semplifica la fotografia ottimizzando le impostazioni per diversi scenari, rendendo più facile per gli utenti ottenere risultati straordinari. nubia Z80 Ultra è progettato per migliorare le esperienze quotidiane, sia nella fotografia, nell’intrattenimento o nelle prestazioni.

Doppia lunghezza focale per una fotografia mobile dinamica con display a schermo intero

Lo smartphone nubia Z80 Ultra rivoluziona la fotografia mobile e la tecnologia dei display grazie alle sue funzionalità avanzate progettate per migliorare l’esperienza dell’utente. Il dispositivo è dotato di uno straordinario display BOE X10 1.5K UDC a schermo intero, che offre colori vivaci e una nitidezza eccezionale per un’esperienza visiva coinvolgente, sia durante lo streaming di video che durante la navigazione tra le foto.

La frequenza di campionamento tattile istantanea di 3000 Hz garantisce tempi di risposta rapidissimi e un controllo tattile preciso. Con una straordinaria luminosità di 2000 nit, la visibilità è garantita anche in pieno sole, mentre l’integrazione di un chip tattile Synaptics migliora la navigazione e la precisione dell’interazione.

Progettata per garantire versatilità, l’ottica personalizzata da 18 mm consente scatti ultra-grandangolari, ideali per paesaggi o foto di gruppo, mentre l’obiettivo macro ultra-nitido cattura primi piani mozzafiato con dettagli incredibili. La gamma di zoom continua da 18 mm a 85 mm consente agli utenti di fotografare con facilità una grande varietà di soggetti.

Grazie all’integrazione del sensore Light & Shadow Master 990 da 1/1,3 pollici, gli utenti possono aspettarsi una qualità dell’immagine senza pari, catturando ogni dettaglio con notevole precisione anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’inclusione di 21 filtri offre infinite possibilità creative, consentendo agli utenti di personalizzare le loro fotografie senza sforzo.

Massima giocabilità: stabilizzazione super frame AI, batteria a lunga durata e sistema di raffreddamento potenziato

Alimentato dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, nubia Z80 Ultra è dotato di una memoria UFS 4.1 aggiornata e di RAM LPDDR5X, progettate per ottimizzare le prestazioni di gioco, garantendo agli utenti di poter giocare ai titoli più impegnativi senza compromessi.

Con l’avanzato CUBE Gaming Engine, derivato dalla rinomata serie REDMAGIC, nubia Z80 Ultra massimizza l’efficienza energetica offrendo al contempo un’esperienza gaming di alto livello con frame rate elevato e costante. I giocatori apprezzeranno il supporto del dispositivo per Super Resolution e Super Frame Rate, che offrono immagini straordinarie con una risoluzione fino a 2K e un’impressionante frequenza di aggiornamento di 144 Hz. L’integrazione della stabilizzazione AI Super Frame garantisce una grafica fluida anche nei momenti più frenetici, migliorando l’esperienza di gioco a tutto tondo.

Per mantenere sotto controllo la temperatura durante le intense sessioni di gioco, nubia Z80 Ultra utilizza un avanzato sistema di raffreddamento in metallo liquido composito e un sistema di raffreddamento 3D Ice Steel VC sovradimensionato, che aumenta la copertura dell’area di raffreddamento del 35%. Questa efficiente tecnologia di dissipazione del calore garantisce prestazioni ottimali riducendo il consumo energetico, consentendo un gameplay più lungo senza surriscaldamento.

Oltre alle sue capacità di gioco, nubia Z80 Ultra è dotato di una robusta batteria da 7200 mAh, che fornisce agli utenti l’autonomia necessaria per giocare tutto il giorno e per l’uso quotidiano. Il dispositivo è inoltre dotato di certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza alla polvere e all’acqua, garantendo la durata in vari ambienti. Inoltre, la custodia magnetica NFC smart case migliora la praticità, consentendo una connettività senza interruzioni per i giocatori in movimento.

Ridefinire l’estetica degli smartphone: nubia Z80 Ultra è disponibile in tre colori, con il nuovo Retro Kit 2.0

Il lancio dello smartphone nubia Z80 Ultra è accompagnato dal Retro Kit 2.0, recentemente aggiornato e sviluppato in collaborazione con Fotorgear. Il Retro Kit 2.0 è realizzato con maestria in nano-pelle tecnologica, lega di alluminio color titanio e pelle di alta qualità, migliorando l’esperienza fotografica con una presa superiore e una texture raffinata. Grazie alle strisce di controllo intelligenti personalizzate, ai pulsanti meccanici tattili e ai quadranti programmabili, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza di scatto per una maggiore espressione creativa. Questo flusso di lavoro migliorato, ottimizzato dall’assemblaggio allo scatto e all’archiviazione, trasforma ogni momento in un rituale prezioso piuttosto che in una semplice fotografia.

Rimanendo fedele all’impegno di nubia nei confronti dell’“estetica delle prestazioni”, nubia Z80 Ultra vanta una curvatura naturale unica su quattro lati per una presa comoda e sicura. Il caratteristico anello rosso luminoso intorno alla fotocamera principale richiama la celebre tradizione di design di nubia, mentre il robusto corpo in fibra di cristallo combina lusso e resistenza. Con l’aggiunta di un tasto di scelta rapida personalizzabile per un facile accesso alle funzioni essenziali, nubia Z80 Ultra è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e blu, completate da accessori come una custodia protettiva e-ink e un badge digitale. Per i collezionisti, l’edizione blu, come speciale Starry Night Edition, offre un’esperienza unica ed esclusiva.

nubia Z80 Ultra si distingue come uno smartphone completo per gli appassionati di fotografia che desiderano risultati di livello professionale a portata di mano. nubia Z80 Ultra si afferma come la scelta ideale per i giocatori più esigenti alla ricerca di prestazioni e affidabilità senza pari. Abbinato al Retro Kit 2.0, questo dispositivo eccezionale non solo rende omaggio al design classico, ma incarna anche lo spirito dell’innovazione moderna. nubia Z80 Ultra ha l’obiettivo di ridefinire il futuro della tecnologia degli smartphone.

Dichiarazioni

“L’innovazione è sempre stata al centro dell’identità del marchio nubia e la forza trainante del nostro progresso, creando uno smartphone versatile che eccelle sia nella fotografia che nei giochi”, commenta Ni Fei, Presidente di nubia Technology.